新庄剛志有機會來台？悍創盼邀請火腿隊到大巨蛋打2025年海外賽

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北海道日本火腿鬥士隊孕育許多知名職棒好手，現今美國職棒大聯盟的知名球員大谷翔平、達比修有，皆是當年被北海道日本火腿鬥士隊的第一指名，台灣旅日球員陽岱鋼、王柏融與孫易磊更曾先後加入陣中，與台灣棒球淵源深厚。北海道日本火腿鬥士隊近年人氣攀升，移轉新球場後不僅屢次創下進場人數紀錄，更在日職明星賽票選中取得佳績，截至目前為止，日職明星賽票選10個守備位置即有9個位置由火腿鬥士隊暫居第一名，外野手萬波中正更是日職明星賽暌違17年再度有球員突破100萬的得票數，位居全聯盟得票王。
北海道日本火腿鬥士隊於2023年球季將主場轉移至北廣島市的「ES CON FIELD」，做為日本名列前茅的全新球場，並於開幕第一年即創下多項紀錄，為亞洲各國大型場館建設的考察重點球場之一。新球場進場觀賽日本火腿鬥士的觀眾平均人數達2萬5千人，整體園區融合商場、溫泉浴場、飯店等多項設施，休賽日的假日期間也能創下平均1萬人流的商機，期盼成功的商業模式經驗能帶進來台灣，激增棒球市場的活水。
此外，《NOWnews今日新聞》記者詢問悍創運動行銷創辦人張運智（Eric），針對火腿對即將來台看法，他表示：「這次拜會北海道日本火腿鬥士隊，深刻感受到球團的用心與渲染力。球團事業部前沢總經理心心念念就想蓋出一座每個人都喜歡的球場，而我們悍創希望能辦一場全台灣球迷都期待的比賽，現在新生代旅日球員孫易磊表現出色，非常希望能夠看到他代表北海道日本火腿鬥士隊在台灣球迷面前登板。」