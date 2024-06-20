莊智淵六戰奧運！親口證實「最後一舞」　19歲天才徒弟高承睿接棒

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根據國際桌球總會（ITTF）規定，各國代表隊中世界排名最高的兩名選手才能獲得奧運桌球單打項目的參賽資格。目前中華隊以林昀儒世界排名第8最高，高承睿位居第32名，「桌球教父」莊智淵排第38名。因此，本屆巴黎奧運將由林昀儒和高承睿出戰單打，莊智淵只能參加團體賽。
現年43歲的莊智淵，自2004年雅典奧運開始，未曾在奧運桌球男子單打項目中缺席，最佳成績為2012年倫敦奧運男子單打第四名。被問到今年是否為最後一屆奧運？莊智淵坦言今年奧運是選手生涯的最後一舞，未來如果有機會進軍奧運，也將是不同的身分。
本屆巴黎奧運中斷自己連5屆在奧運男單出賽紀錄，莊智淵表示不會遺憾：「大家都知道我跟徒弟高承睿的關係，他跟我打是一樣的。」六度征戰奧運，寫下台灣第一人紀錄，對此他表示：「這次沒有太大的想法，一樣正常備戰，但這次在團體方面，可以專心在一項目是好事情。」
高承睿首度征戰奧運 莊智淵分享備戰心法
年僅19歲的高承睿首度參加奧運，與師父莊智淵攜手出征。莊智淵也特別關照徒弟，分享奧運備戰心法，「我只要想到什麼就會跟他分享，但現在還少了一點奧運氛圍，可能到時候比賽會再多跟他叮嚀。」不過，莊智淵笑言，看他比賽可能比自己更緊張。
隨著奧運進入倒數36天，莊智淵剛從國外回來，經歷一個半月的國際比賽，之後將開始全力備戰，並參加7月2日至7日在泰國舉行的WTT曼谷球星挑戰賽，為奧運做最後的衝刺。
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