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這痛那痛！ 醫揭「肌筋膜疼痛症候群」5大痛處　只靠貼布易惡化　

▲現代人容易痠痛，經常仰賴膏藥貼布減輕症狀，若是「肌筋膜疼痛症候群」未妥善治療，恐惡化為長期疼痛。（圖／記者黃韻文攝）
▲現代人容易痠痛，經常仰賴膏藥貼布減輕症狀，若是「肌筋膜疼痛症候群」未妥善治療，恐惡化為長期疼痛。（圖／記者黃韻文攝）

家庭消費中心／綜合報導

現代人壓力大又經常久坐不動，不時會覺得這裡痛那裡痛，對此醫師說，這類病人在門診不時提及的症狀為肩膀僵硬、脖子痠痛，甚至手臂痠麻，會以為是肌腱炎或扭傷，但仔細檢查後，才確診是「肌筋膜疼痛症候群」，若未妥善治療，僅仰賴反覆使用膏藥貼布減輕症狀，恐惡化為長期疼痛。

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針對肌筋膜疼痛症候群的症狀，振興醫院復健醫學部主任劉復康說，多數患者的脖頸、肩胛骨及下背部會發現「壓痛點」，壓痛點的肌肉會特別緊繃，使肌力降低或關節活動受限，且可能發生「轉移部位疼痛」，例如壓痛點在肩膀，但手肘也痠痛，或下背部疼痛，因此病人會感到身體多處持續痠痛及僵硬，甚至發生自主神經症狀，例如流淚、流鼻水或皮膚表面冰冷等。

一般而言，肌筋膜疼痛症候群常見的5大疼痛部位，包括頸部、肩胛、腰部、大腿後肌、梨狀肌等。

▲肌筋膜疼痛症候群患者常見5大疼痛部位。（圖／振興醫院提供）
▲肌筋膜疼痛症候群患者常見5大疼痛部位。（圖／振興醫院提供）
對於疼痛產生原因，劉復康說明，肌肉表層上有許多微小的感覺神經，一般的肌肉疼痛，刺激會傳達至腦部，不過在某些情形下，例如韌帶受傷、神經壓迫，及持續不良姿勢等，受傷組織會釋放化學物質，啟動肌筋膜上特別感覺神經傳導，將訊息也向上傳導至大腦，從而意識到肌筋膜疼痛。

劉復康指出，治療肌筋膜疼痛以下3種常見療法：

1、壓痛點止痛治療：包括物理治療如局部冷熱敷、機械式徒手治療、拉筋運動、按摩、電療及運動等，其中間歇性冷凍噴劑加上拉筋運動，及軟組織深層壓力按摩效果最佳，臨床上多半混合使用。

2、病因治療：包括神經病變、肌肉扭傷、肌腱發炎或關節炎等造成的肌筋膜疼痛，必須針對病因正確處置；此外，若為軟組織慢性重覆、多次的微小外傷，或退化組織缺氧所引起，則需進一步找出病因才能治療。

3、病患的自我訓練：學習正確姿勢，避免長時間維持某一不當姿勢，也可諮詢專科醫師，了解如何正確的運動以輔助治療。

劉復康提醒，若輕忽疼痛，習慣自行使用膏藥貼布，往往會反覆發作，造成治療困難及失敗，而當病患長期疼痛，身體、情緒、經濟等都會受衝擊，恐加疼痛症狀，建議民眾若有此困擾，應盡早諮詢醫師、接受治療。

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