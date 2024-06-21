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夏至清心福全「買一送一」喝3天！梅子綠半價　星巴克也買一送一

▲屏東人開喝！清心福全潮州延平店開幕，大杯優多綠茶「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲屏東人開喝！清心福全潮州延平店開幕，大杯優多綠茶「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

夏至就是要喝咖啡、手搖飲料優惠！清心福全限店「買一送一」連喝3天，鳳梨紅、梅子綠都只要半價，新莊人衝一波；星巴克也有「買一送一」，而且星沁爽還「第二杯半價」，消暑好康一次整理告訴大家。

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📌清心福全「買一送一」連3天！新莊人喝半價
清心福全開店週年慶，夏至輪到新莊人衝「買一送一」了！清心福全「新莊雙鳳店」歡慶開店週年祭出「買一送一」優惠，今天6月21日大杯鳳梨紅茶、6月22日大杯梅子綠茶、6月22日大杯冬瓜菁茶，連續3天、每日11:00-13:00、17:00-19:00，同款飲品「買一送一」，相當於杯杯半價。提醒大家，每人限購一組(大杯鳳梨紅茶2杯、大杯梅子綠茶2杯、大杯冬瓜菁茶2杯)；限「到店」消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 新莊雙鳳店 資訊
地址：新北市新莊區雙鳳路24號
電話：02-2908-9977

▲高雄人開喝！清心福全母親節「優多綠茶買一送一」連4天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新莊人夏至衝了！清心福全「買一送一」連喝3天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克「買一送一」！星沁爽「第二杯半價」
星巴克外送foodomo即日起至6月28日每週三至五，爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），爽喝那堤一杯75元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元超值優惠。

星巴克即日起至6月23日使用APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第二杯半價」（每筆訂單限優惠一組）。星巴克星沁爽菜單為柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。

▲迎接母親節，各餐飲皆推出好康優惠，像是星巴克與各家手搖飲都有「買一送一」，也有媽媽到餐廳消費，可以額外大嗑龍蝦桶或爽吃帝王蟹。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克外送「買一送一」！星沁爽「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）

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