布萊德彼特變身F1賽車手！真實賽道「熱血飆速」現役10支車隊
奧斯卡金獎得主布萊德彼特主演「Apple Original Film」一級方程式賽車電影，為追求最逼真的賽車情境，特別將拍攝場景搬到真實賽道上，劇組也在「大獎賽」賽事期間進行拍攝。同時與Formula 1®一級方程式賽車、國際汽車聯盟（FIA）以及主辦方展開深度合作，與現役10支F1車隊的頂尖車手在賽道上同場飆速，震撼呈現F1賽車的驚險刺激，帶領觀眾沉浸於腎上腺素飆升的極速體驗。
記者黃雅琪／綜合報導
布萊德彼特飾演一名退役的賽車手，《末日激戰》達姆森伊卓瑞斯飾演布萊德彼特在虛構車隊「APXGP」中的隊友。豪華卡司陣容包含：奧斯卡獎提名《伊尼舍林的女妖》凱莉肯頓、奧斯卡金獎得主哈維爾巴登、《王冠》艾美獎得主托比亞曼齊司、《泰德拉索：錯棚教練趣事多》莎拉奈爾斯、《追殺夏娃》金波德尼亞和《海盜追殺令》山姆森卡優皆參與演出。
電影由《捍衛戰士：獨行俠》約瑟夫柯金斯基執導並擔任監製、埃隆克魯格編劇、好萊塢傳奇製片傑瑞布洛克海默、以及布萊德彼特的B計畫娛樂公司等億萬團隊攜手打造，並由曾獲7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓的「Dawn Apollo Films」製片公司監製。電影預計於2025年6月25日，搶先全美IMAX版本同步上映。