價值15億！澎湖外海查緝漁船走私946公斤毒品 船長、船員遭起訴
今年2月22日，海巡署偵防分署澎湖查緝隊，攔截台籍漁船「德進源1號」，海巡人員在船上查獲K他命946.67公斤，價值高達15億元新台幣，所幸並未流入市面。澎湖地檢署今（20）日偵結，依違反毒品妨害條例，對德進源1號上的陳姓船長與吳姓船員，提起公訴。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，海巡署偵防分署澎湖查緝隊年初就接獲線報，得知不法集團計畫行經澎湖海域走私毒品，報請澎湖地檢署指揮偵辦，長期佈偵之下，終於在2月22日，攔查德進源1號，查獲K他命，並將陳姓船長與吳姓船員帶回，移送法辦。
海巡署透露，走私業者採取近海丟包，再由漁船拖勾接走毒品，為了避免毒品遭海水侵蝕，不只用多層外包裝防水，甚至內部還以鐵觀音的茶葉袋包裝，防範重重。不過，最終這批毒品還是被海巡人員識破，估計市價將近15億元，並可以提供315萬人次吸食，危害國人健康。
全案進入司法程序，澎湖地檢署於17日起訴陳姓船長與吳姓船員，涉嫌用運車運輸毒品，今天又因涉嫌用漁船走私毒品，因違反毒品妨害條例，兩人再次遭到起訴。
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