台積電創981元新天價！Joeman「從套牢到賺翻」：一路從胖買到瘦

冷氣去哪買最便宜？業內專家親揭「激省攻略」：全通路最低價入手

▲SOGO忠孝館家電用品課長李博揚打破民眾對於百貨冷氣較高價的認知，靠隱藏攻略就能以全通路最低價入手。（圖／NOWnews資料照）
▲SOGO忠孝館家電用品課長李博揚打破民眾對於百貨冷氣較高價的認知，靠隱藏攻略就能以全通路最低價入手。（圖／NOWnews資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

炎炎夏日到來，不少民眾有購入冷氣的需求，而熱門的購買通路包括電商、家電行，不過SOGO忠孝館家電用品課長李博揚打破民眾對於百貨冷氣較高價的認知，親揭如何靠隱藏攻略在百貨入手全通路最低價冷氣，不僅可以搭配百貨滿額回饋活動，且百貨購買大型家電包括冷氣居然也可以殺價！

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SOGO忠孝館家電用品課長李博揚指出，近期冷氣買氣夯，6月截至目前冷氣銷量已上漲20％，雖然冷氣並非百貨家電主力，不過事實上在百貨購買最新款冷氣，反而有機會以通路最低價入手。

🟡百貨買冷氣可搭回饋加殺價

李博揚提到，台灣民眾最愛的日系品牌冷氣都是由台灣經銷商代理進口，各通路售價以原廠定價為準，因此原價基本上不會有太大的差異，而是優惠力度不同。尤其選擇當季最新款，在各通路優惠力度低、價差小，顧客如果瞄準在百貨年中、週年慶活動購入，反而不分機型都可以享有回饋，若顧客挑選日系品牌的最新款型號「有信心百貨價格最優惠」。

並且選在百貨購入家電包括冷氣，其實可以現場跟店員殺價，相當百貨除了跟電商一樣有回饋活動外，還同時擁有家電行議價的空間！

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲購買家電不僅可以搭配百貨滿額回饋活動，最重要的是，百貨購買大型家電包括冷氣，實際上是可以殺價的。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
針對百貨購買家電是否划算，也曾在PTT引發熱議，有民眾認為「偷偷跟你說搭配週年跟現金價其實百貨公司比較便宜」、「百貨週年慶買電器很划算啊」、「周年慶生意最好的就是家電部門了」；但也有網友認為「哪裡便宜哪裡去，最後都叫你找原廠」、「電視、冷氣、冰箱跟洗衣機我比較偏向全國跟燦坤」、「冷氣我會考慮住家附近老家電行，通常他們有主推品牌，也比較會維修該品牌」。

🟡百貨年中慶開跑

SOGO台北店、天母店年中慶於6月25日起開跑，全館包括化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5000元送300元電子抵用券；家電、珠寶、黃金等業種滿10000元送500元電子抵用券；國際精品滿20000元送1000元電子抵用券。

復興館精品HERMES、LOUIS VUITTON及指定精品滿30000元送1200元電子抵用券，其中刷中國信託LINE Pay信用卡、國泰世華CUBE卡(樂饗購)達3萬合併回饋最高9%回饋；SOGO台北店特別再加碼指定化妝品專櫃購買防曬/美白商品，單櫃單筆滿1,000元(含)以上，即可持快樂購卡及銷貨明細及贈點券兌換「快樂購卡點數100點」。（每卡／每日上限兌換100點一次）

▲遠東SOGO台北店、天母店 幸福年中慶 快樂金喜刷 指定銀行合併最高享9%回饋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲遠東SOGO台北店、天母店 幸福年中慶 快樂金喜刷 指定銀行合併最高享9%回饋。（圖／記者鍾怡婷攝）

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