冷氣去哪買最便宜？業內專家親揭「激省攻略」：全通路最低價入手

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🟡百貨買冷氣可搭回饋加殺價
李博揚提到，台灣民眾最愛的日系品牌冷氣都是由台灣經銷商代理進口，各通路售價以原廠定價為準，因此原價基本上不會有太大的差異，而是優惠力度不同。尤其選擇當季最新款，在各通路優惠力度低、價差小，顧客如果瞄準在百貨年中、週年慶活動購入，反而不分機型都可以享有回饋，若顧客挑選日系品牌的最新款型號「有信心百貨價格最優惠」。
並且選在百貨購入家電包括冷氣，其實可以現場跟店員殺價，相當百貨除了跟電商一樣有回饋活動外，還同時擁有家電行議價的空間！
針對百貨購買家電是否划算，也曾在PTT引發熱議，有民眾認為「偷偷跟你說搭配週年跟現金價其實百貨公司比較便宜」、「百貨週年慶買電器很划算啊」、「周年慶生意最好的就是家電部門了」；但也有網友認為「哪裡便宜哪裡去，最後都叫你找原廠」、「電視、冷氣、冰箱跟洗衣機我比較偏向全國跟燦坤」、「冷氣我會考慮住家附近老家電行，通常他們有主推品牌，也比較會維修該品牌」。
🟡百貨年中慶開跑
SOGO台北店、天母店年中慶於6月25日起開跑，全館包括化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5000元送300元電子抵用券；家電、珠寶、黃金等業種滿10000元送500元電子抵用券；國際精品滿20000元送1000元電子抵用券。
復興館精品HERMES、LOUIS VUITTON及指定精品滿30000元送1200元電子抵用券，其中刷中國信託LINE Pay信用卡、國泰世華CUBE卡(樂饗購)達3萬合併回饋最高9%回饋；SOGO台北店特別再加碼指定化妝品專櫃購買防曬/美白商品，單櫃單筆滿1,000元(含)以上，即可持快樂購卡及銷貨明細及贈點券兌換「快樂購卡點數100點」。（每卡／每日上限兌換100點一次）