懷孕爆胰臟炎！滿腹膿液險死胎 檢查發現孕婦血脂「飆逾13倍」
懷孕33週的徐小姐有糖尿病和高血脂，曾因胰臟炎數度就醫，但未規則服藥，日前突然發生嚴重上腹痛及噁心、嘔吐，到大醫院急診，發現胰臟又發炎，而且胎兒心跳明顯變慢，趕緊剖腹產下胎兒，並清除滿是膿液的腹水，後來抽血發現她的三酸甘油脂是正常值的13倍以上，緊急治療後才獲改善。
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台北慈濟醫院胃腸肝膽科主治醫師陳泓達說，當時抽血檢查發現，徐小姐的三酸甘油脂數值達2000mg/dL（正常值150mg/dL以下），但幸運的是尚未影響其他器官，經予以禁食、大量點滴和抗發炎藥物後5天，三酸甘油脂已下降至500mg/dL，胰臟炎順利緩解，出院後則轉至新陳代謝科及肝膽腸胃門診追蹤。
陳泓達指出，許多原因都可能造成胰臟炎，例如膽結石、過度飲酒和血脂肪過高等，典型症狀是上腹痛和噁心、嘔吐，若嚴重，會造成腸阻塞，甚至腹腔內感染及腹水等複雜併發症。
針對孕婦胰臟炎，陳泓達說，為顧及胎兒，影像學檢查不會使用電腦斷層檢查，治療則是以禁食、止痛、大量輸液為主，因為胰臟分泌的胰液是消化液，所以會先禁食以減少消化液產出，而止痛同時也會找出發炎原因予以控制，另因這是全身的發炎反應，所以也會給予大量點滴改善缺水情形。
孕婦發生胰臟炎時，需同時藉由胎心音等工具評估胎兒活力等狀況，萬一治療2天，狀況仍未改善，或是發生胎兒窘迫，便需緊急生產，以兼顧母親與胎兒安全。
陳泓達醫指出，高血脂藥物有致畸胎性，所以懷孕前必須停用，若孕婦血脂過高，可透過飲食和體重控制加以善改善；台北慈濟醫院婦產部產科主任張銀洸說，具有肥胖、糖尿病或高血脂等代謝疾病病史的孕婦，懷孕期間務必要規律至新陳代謝科追蹤，以免突發狀況危及個人與胎兒健康。