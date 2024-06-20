力拚道安總動員！交通部明提具體措施 每周開道安記者會
力拚洗刷「行人地獄」罵名，行政院長卓榮泰日前指示「道安總動員」，明（21）日交通部長將報告具體行動措施，現行道安記者會每月將由李親自召開，且每周公布道安資訊，並由次長召開記者會。
記者許若茵／台北報導
根據交通部統計，112年1-12月道路交通事故30日死亡人數初估3023人，較去年減少41人(-1.3%)，行人死亡人數380人較去年減少14人，創下歷年新低，其中112年上半年道路交通事故行人30日死亡人數較111年同期增加11人(+6.8%)，112年下半年較111年同期減少25人(-10.8%)，另路口行人死亡人數112年下半年亦較111年同期減少13人(-11.5%)。
交通部表示，李孟諺上任後多次邀集各單位盤整各項道安改善措施與方法，致力於現有行人道安改善制度上，優化機制並精進各項具體作為。
交通部提到，為完成卓院長日前指示「道安總動員」之行動目標，交通部將於明日行政院會上報告交通部具體行動措施，除了持續強化與地方政府合作，加速完成各亟需改善路口，現行道安記者會也將有所精進，未來每月初將由李a孟諺親自召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度。
交通部也說，同時也會增加道安資訊公布頻率，以周為單位，由次長召開記者會宣布，期盼透過各項精進措施，確保中央及地方共同加速推動各項改善工程，盡全力維護行人及全體用路人通行安全。