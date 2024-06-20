陳妍希、陳曉8年婚鬧翻？台灣最強狗仔葛斯齊放話透秘辛：不意外
中國狗仔江小宴昨（19）日在微博直間爆料，女星陳妍希與中國演員丈夫陳曉婚姻觸礁、即將離婚，甚至傳出陳曉已許久沒有回過家、拉黑陳妍希，還更換電話號碼、拒絕溝通等消息，更是謠傳陳曉直言寧可「淨身出戶」也要離婚。台灣最強狗仔葛斯齊聽到該爆料後表示：「毫不意外」，也大方承認有跟拍過陳妍希與陳曉，並透露跟拍時多數時候只看到陳妍希一人，幾乎沒有看過雙人同框，因此對離婚消息並不是很意外。
記者史平旭／綜合報導
台灣狗仔葛斯齊因爆料大S汪小菲婚變內幕走紅，對陳曉、陳妍希婚變一事也表示，在跟拍時陳妍希多是一人行動，沒有拍到過夫妻倆的合照；甚至在跟拍陳曉時，也沒有看到過陳妍希的身影，他坦言道：「夫妻倆聚少離多，如果有天離婚了真的不意外。」同日下午中國狗仔又在微博上傳兩張陳妍希獨自接送愛子「小星星」上學的動圖，並配文表示整個人都很憔悴，目前雙方對此均無回應。
陳曉與陳妍希於2014年因拍攝陸劇《神鵰俠侶》中飾演楊過與小龍女而結緣，2016年宣布結婚後誕下一子「小星星」。兩人結婚8年多，這並非是第1次傳出離婚傳聞，對於狗仔針對陳妍希都是自己一個人帶小孩上學一事，粉絲與讀者也批評：「圖片上陳妍希戴著口罩和帽子哪看得出來憔不憔悴啊」、「陳曉正在拍新戲，陳妍希自己帶小孩很正常」、「現在父母都要同時接孩子嗎？」、「上學只有一人接送應該很正常吧。」