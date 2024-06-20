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北韓「與俄的距離」愈來愈近！韓外交部：堅決反抗威脅安全行為

▲俄羅斯總統蒲亭19日凌晨飛抵平壤，睽違24年訪問北韓，將與北韓領導人金正恩展開會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭19日凌晨飛抵平壤，睽違24年訪問北韓，將與北韓領導人金正恩展開會談。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

北韓領導人金正恩和俄羅斯總統蒲亭日前在平壤舉行會談，還簽署了雙邊全面戰略夥伴關係條約，兩人還互相贈禮贈送豪車、匕首與肖像畫等禮物，展現雙方友好態度，引發外界對於兩國之間武器轉讓的擔憂，韓國對此則回應表示「相當遺憾」，外交發言人則稱政府正在密切審查條約細節。

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韓國外交部發言人林秀錫於20日在首爾鐘路區舉行的例行記者會上表示，對於北韓與俄羅斯簽署條約的行為表示遺憾，他指出這一行為違反了聯合國安理會的決議，韓國政府將在全面分析和評估此次蒲亭訪北韓的整體成果後，與國際社會一道做出嚴厲回應。

林秀錫強調：「我們對任何威脅安全的行為都將予以嚴厲、堅決的回應。」他還提到，政府正在密切審查雙邊條約的具體內容，並計劃在國家安全委員會（NSC）會議後宣布政府的官方立場。

林秀錫補充表示，韓國政府一直在與包括美國在內的友好國家就朝鮮半島問題進行密切溝通。他提到，韓國外長趙太烈目前正在美國紐約擔任聯合國安理會主席，並將利用此機會發出相關訊息或與美國官員進行溝通。

蒲亭與金正恩會談

根據《韓聯社》的報導，蒲亭與金正恩兩人錦繡山迎賓館舉行雙邊會談後，過程中一度進行長達2小時的一對一非公開會談，會後簽署《全面戰略夥伴協定》，內含雙邊共同防禦，稱只要任一方受到侵略即可互相支援。

蒲亭還表示現在是奠定俄羅斯與北韓長期關係的時候，並稱此次訪問進一步鞏固了兩國人民的友誼和民心基礎。金正恩則表示無條件支持俄軍在烏克蘭的「特別軍事行動」，雙方在深化雙邊戰略合作方面達成共識。

此外，蒲亭還與金正恩互送禮物，蒲亭此行再度送了一輛俄製豪車Aurus汽車給金正恩，在去年金正恩造訪俄國時，蒲亭也曾送出這款給金正恩；此外，蒲亭還送了一把海軍上將匕首和一套茶具，金正恩則回送幾件肖像畫。

韓國政府將於今天下午召開國家安全委員會（NSC）會議，評估北韓與俄羅斯峰會的成果，並決定其官方立場和應對計劃。對於是否重啟韓俄關係，外交部相關人士表示，政府將根據條約簽署後的實際行動來決定對策，以確保朝鮮半島的安全與和平。

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