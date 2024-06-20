北韓「與俄的距離」愈來愈近！韓外交部：堅決反抗威脅安全行為

我是廣告 請繼續往下閱讀
林秀錫強調：「我們對任何威脅安全的行為都將予以嚴厲、堅決的回應。」他還提到，政府正在密切審查雙邊條約的具體內容，並計劃在國家安全委員會（NSC）會議後宣布政府的官方立場。
林秀錫補充表示，韓國政府一直在與包括美國在內的友好國家就朝鮮半島問題進行密切溝通。他提到，韓國外長趙太烈目前正在美國紐約擔任聯合國安理會主席，並將利用此機會發出相關訊息或與美國官員進行溝通。
蒲亭與金正恩會談
根據《韓聯社》的報導，蒲亭與金正恩兩人錦繡山迎賓館舉行雙邊會談後，過程中一度進行長達2小時的一對一非公開會談，會後簽署《全面戰略夥伴協定》，內含雙邊共同防禦，稱只要任一方受到侵略即可互相支援。
蒲亭還表示現在是奠定俄羅斯與北韓長期關係的時候，並稱此次訪問進一步鞏固了兩國人民的友誼和民心基礎。金正恩則表示無條件支持俄軍在烏克蘭的「特別軍事行動」，雙方在深化雙邊戰略合作方面達成共識。
此外，蒲亭還與金正恩互送禮物，蒲亭此行再度送了一輛俄製豪車Aurus汽車給金正恩，在去年金正恩造訪俄國時，蒲亭也曾送出這款給金正恩；此外，蒲亭還送了一把海軍上將匕首和一套茶具，金正恩則回送幾件肖像畫。
韓國政府將於今天下午召開國家安全委員會（NSC）會議，評估北韓與俄羅斯峰會的成果，並決定其官方立場和應對計劃。對於是否重啟韓俄關係，外交部相關人士表示，政府將根據條約簽署後的實際行動來決定對策，以確保朝鮮半島的安全與和平。