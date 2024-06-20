PLG總冠軍賽／林書緯15分！國王拚客場封王　半場52:41領先領航猿

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去年新北國王戰績一路長紅，殺進到總冠軍賽，但最終不敵強大的富邦勇士，以2：4輸掉系列賽，只能看著對方完成3連霸。今年新北軍捲土重來，原有強悍陣容加上前NBA球星林書豪，讓球隊戰力更上一層樓，雖然例行賽遭遇場外問題，讓他們只拿到第3種子，但季後賽球隊磨合成功，打出高水準的比賽內容，首輪擊敗福爾摩沙夢想家，這一輪4戰打完又壓制領航猿。
前2場比賽新北國王在主場投出不可思議的三分球準度，總計57投26中，三分球命中率超過45%，也讓球隊在新莊體育館取得2連勝聽牌，目前系列賽以3：1領先，只差一勝就可以奪下隊史首冠。
賽前聯盟進行年度MVP和年度洋將的頒獎儀式，盧峻翔和沃許本獲獎，領航猿希望能夠延長戰線，賽前決定改變洋將陣容，讓葛拉漢取代密克斯進入到登錄陣容，並且出戰先發，另外本土長人林正也取代李家慷出賽。
▲賽前聯盟進行年度MVP和年度洋將的頒獎儀式，盧峻翔和沃許本獲獎，領航猿也希望能夠延長戰線，賽前決定變陣，讓葛拉漢取代密克斯進入到登錄陣容，並且出戰先發。（圖／PLG提供）
林書緯砍15分 國王半場領先11分
此役比賽開打不到一分半鐘國王就選擇使用挑戰，也可以看出兩隊競爭之激烈，領航猿主將盧峻翔今天開賽狀態不錯，連得5分，隨後則是沃許本連得8分，兩人包辦球隊的前13分，不過國王靠著團隊多點開花，也一直緊咬比數，首節打完雙方形成22：22。
次節李愷諺在一次攻防轉換中上籃得分進算，完成三分打，還要到盧峻翔第3次犯規，場上氣勢開始出現變化。之後林書緯連進兩顆三分球，半場打完他已經攻下了15分，本土前鋒蘇士軒攻下10分，兩人幫助國王在客場以52：41領先。