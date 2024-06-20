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PLG總冠軍賽／林書豪圓夢激動落淚！與林書緯及母親「相擁而泣」

▲P.LEAGUE+總冠軍賽第5戰，新北國王在桃園巨蛋以103：97擊敗桃園璞園領航猿，系列賽4：1奪冠，拿下隊史第一座總冠軍，林書豪賽後情緒激動，並且和弟弟林書緯以及媽媽吳信信相擁而泣。（圖／吳忠育攝）
▲P.LEAGUE+總冠軍賽第5戰，新北國王在桃園巨蛋以103：97擊敗桃園璞園領航猿，系列賽4：1奪冠，拿下隊史第一座總冠軍，林書豪賽後情緒激動，並且和弟弟林書緯以及媽媽吳信信相擁而泣。（圖／吳忠育攝）

記者黃建霖/桃園報導

P.LEAGUE+總冠軍賽第5戰，新北國王在桃園巨蛋以103：97擊敗桃園璞園領航猿，系列賽4：1奪冠，拿下隊史第一座總冠軍，林書豪賽後情緒激動，並且和弟弟林書緯以及媽媽吳信信相擁而泣。這一條路一路走來不容易，國王挺過這一季的場外風波，最終拿下總冠軍，球隊後衛李愷諺和總管毛加恩都落下男兒淚。

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終於奪冠　林書豪、林書緯相擁而泣

新北國王去年打進總冠軍賽，但面對挑戰三連霸的富邦勇士，最終功敗垂成，以2：4不敵對手，無緣贏得隊史首冠。今年他們原有的豪華陣容中再加入林書豪，戰力進一步升級，但是球隊卻從季前就因為場外事件而影響戰力。

在東超無緣奪冠後，國王本季中曾有一段時間進入到低潮期，最終只拿到第3種子。不過他們在季後賽展現極強的凝聚力，球隊找到最佳化學反應，首輪擊敗夢想家，總冠軍賽再以讓人無話可說的表現，擊敗領航猿奪冠。

賽後林書豪和林書緯緊緊相擁，同隊打球一直是兩人的夢想，林書豪如今已經來到職業生涯尾聲，這一季或許就是冠軍窗口打開的唯一時機，他們和國王隊也把握機會一舉登頂。

林書豪和林書緯兄弟這一場輪流發威，林書緯前兩節就攻下15分，進入下半場後，林書豪下半場拿到11分，讓球隊維持雙位數領先。這一冠絕對可說是兩人和全隊共同出色發揮所得到的結晶。

▲P.LEAGUE+總冠軍賽第5戰，新北國王在桃園巨蛋以103：97擊敗桃園璞園領航猿，系列賽4：1奪冠，拿下隊史第一座總冠軍，林書豪賽後情緒激動，並且和弟弟林書緯以及媽媽吳信信相擁而泣。（圖／記者吳忠育攝）
▲P.LEAGUE+總冠軍賽第5戰，新北國王在桃園巨蛋以103：97擊敗桃園璞園領航猿，系列賽4：1奪冠，拿下隊史第一座總冠軍，林書豪賽後情緒激動，並且和弟弟林書緯以及媽媽吳信信相擁而泣。（圖／記者吳忠育攝）

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