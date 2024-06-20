滙豐銀看下半年 資產配置有雙引擎驅動、持續看好美元走勢
滙豐銀行於今（20）日舉行 2024 年下半年投資展望說明會。滙豐銀行預期全球經濟周期改善、企業盈餘成長擴大，以及各國央行降息，將為配置現金投資優質債券和股票提供豐富的投資機會。展望未來6個月，傾向偏高比重配置全球股票、美國國債和全球投資等級債券，且由於受到高利率環境的支持、各國央行降息步伐不一致，以及地緣政局不明朗帶來的避險需求，因此持續看好美元走勢。
記者許家禎／台北報導
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，團隊對今年下半年的投資前景感到樂觀，並持續專注於將現金投入偏高配置的全球股票和債券市場。相信債券殖利率已見頂，全球經濟周期亦已見底。這意味著投資組合的表現將受到雙引擎驅動：吸引人的債券殖利率和不斷擴大的企業盈餘成長。
范卓雲指出，歐洲央行和加拿大央行已啟動降息周期，預計聯準會將於9月降息一碼，並在2025年再降息3次，每次一碼。聯準會的最新點陣圖預測聯邦基金利率將在2025年底降至4.125%。因此，繼續持有現金的吸引力不大，建議投資者鎖定目前處於近十年高位的債券殖利率。
范卓雲補充，除了增加收益，也尋求盈餘成長機會，這得到全球經濟循環改善和成本壓力減輕的支持。美國國內需求具有韌性，歐元區和英國經濟也見底回穩，預測今年全球和美國經濟成長率將站穩於2.6%和2.3%。
預期中國大陸最新推出提振房地產的刺激措施將有助今年國內生產毛額成長穩定於4.9%，印度的經濟表現在多個方面持續出現驚喜，今年經濟成長預計達到6.3%。今年以來，全球股市上揚主要由大型科技股帶動，而團隊在全球股票組合中發掘更多不同地區和產業的機會，以擴大股票投資領域並尋找估值合理並具成長優勢的股票。