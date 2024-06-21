夏至飆高溫！防曬乳SPF、PA這樣挑　醫師警告：6月以下嬰兒不能擦

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夏天太陽超大，紫外線指數常常都是過量的等級，紫外線會造成皮膚出現：曬黑、曬老、曬傷、長斑甚至是皮膚癌。民眾為了除斑會到皮膚科求診，但周宛儀醫師在門診上卻發現超NG行為，醫師指出，民眾想除斑，卻常常連最基本防曬都沒有做，這樣除斑可能會浪費錢，因如果沒有做好防曬，除了可能會長新斑，還可能會反黑，一旦反黑至少三個月到半年起跳才會恢復。所以呼籲想要變白變美或除去臉上斑點的朋友們，防曬的基本功一定要做好。
🟡防曬品不能全家一罐用到底
大人的防曬產品小朋友不見得適用，醫師提到，小baby其實不需要擦防曬，需要到6個月以上的小朋友才能開始擦防曬，2歲以內孩童或是敏感肌建議選擇純物理性防曬（以氧化鋅和二氧化鈦為主的防曬產品)，除了比較不容易刺激皮膚之外，也相對不容易被皮膚吸收，使用上較為安全。
🟡室內、戶外、玩水防曬乳怎麼選
📍室內工作：選擇SPF30、PA+++、Boots star三顆星，臨界波長 370 奈米以上的寬頻防曬即可。
📍長時間戶外：建議使用SPF50、PA++++，Boots star四或五顆星的產品，臨界波長 380 奈米以上的寬頻防曬。
📍下水使用：如果會下水則需使用標註非常抗水性（very water resistant）的防曬產品。在戶外時間比較久，或是運動流汗下水就要隨時再補擦，至少一兩個小時就要補擦一次。