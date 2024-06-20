特企／全球人壽30周年「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動開跑

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董事長林文惠表示，全球人壽長期支持臺灣體育發展，致力推廣健康風氣，自2018年起，連年舉辦大型公益運動，已累計號召7,395名民眾共同響應。林文惠強調，今年「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動持續提倡多元平等，不論男女皆可在ZUMBA運動中展現獨一無二的個人魅力，活動結合公益，盼藉此拋磚引玉，以行動號召更多社會大眾一同健康運動、響應公益，發揮企業永續ESG的社會力。
「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動19日舉辦售票直播記者會，活動愛心大使動力火車在記者會上，接受快問快答挑戰，妙語如珠炒熱現場氣氛，線上參與的網友隔著螢幕也能感染歡樂氛圍。動力火車更獻唱經典歌曲《彩虹》，現場彷彿大型KTV，讓線上網友一飽耳福。尤秋興透露，「今天只是暖身場，10月5日我們將在活動現場，帶來更多精彩表演！」顏志琳則補充，「很榮幸擔任活動愛心大使，讓我們可以唱歌給大家聽，用音樂陪伴大家、傳遞正能量，是非常感動的事，期待當天可以看到熱愛運動的大家，一起支持公益！」
「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動將於10月5日下午在新莊宏匯廣場的Zepp New Taipei登場，即日起開放線上報名。當天由ZUMBA名師J-LIN與恬恬老師領軍，攜手國內最強師資和大家一起歡度ZUMBA派對。此次活動共分為兩場，為提供優質的活動品質，門票採限量發售。票價分為半日票799元／張（參與一場次）和全日票1,400元／張（參與兩場次）。報名即可獲得活動專屬T-shirt、多功能運動頭巾與現場DIY專屬入場扣環，參加者還可抽好禮。
活動落實ESG永續發展目標，以低碳減塑帶來精彩體驗。活動專屬T-shirt採用回收環保材質製作，並使用全數位化通知、QR Code掃碼報到，以減少紙張印刷；硬體採用室內場地既有的舞台音響，取代一次性硬體設備；規劃ESG永續市集，號召參加者攜帶舊鞋、舊衣，再製為生活用品，透過活動攜手百人打造永續運動精神。全球人壽從方方面面貫徹企業社會責任，邀請大家報名參與2024全球人壽「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動，一起透過行動，傳遞「愛與責任」的正能量。