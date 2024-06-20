奶蓋手搖飲驚見「翻肚死壁虎」！她喝完掀蓋崩潰 彰化衛生局開查
彰化近日接連發生手搖飲食安事件，近日一名女網友購買奶蓋飲料，發現杯中喝到異物，原以為是「茶葉的根」，撈起來才發現竟是一隻翻肚的壁虎屍體，讓她相當崩潰，照片曝光也引起大量熱議。對此，彰化縣衛生局今（20）日上午前往該間手搖飲店稽查，沒有在1樓發現壁虎痕跡，業者則回應目前正在與消費者進一步聯繫瞭解情況。
記者賴禹妡／綜合報導
該名彰化女網友19日在臉書社團「爆料公社二社」曬出照片，表示自己購買奶蓋手搖飲後，喝到底部察覺到有「茶葉的根」，沒想到撈起才發現竟是一隻完整的壁虎屍體，讓她當場崩潰。從照片可見，飲料杯底部浮沉一隻翻肚死掉的壁虎，約為1元硬幣大小，且屍體貌似已經被飲料泡到浮腫，畫面相當驚人。
根據《ETtoday新聞雲》報導，店員起初回應，自家店對於衛生相當注重，聽聞有死壁虎事件後也趕到非常詫異，事件如何處理有待店長對外說明。不過店長後續不願受訪，由總公司徐姓行銷經理對外回應，表示上午衛生局已到店內稽查，1樓皆沒有壁虎痕跡，目前正在與消費者進一步聯繫瞭解情況。
彰化縣衛生局20日上午前往該間手搖飲店稽查，目前正在調查瞭解中，若有查獲環境衛生不符規定處，將會責令限期改正，若複查不合格，就會依食安法逕行罰緩，處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。