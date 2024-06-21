四年一次看懂美國總統大選「選舉人制」！普選票多得不見得贏

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細數美國總統大選流程，各黨會推出自己的總統與副總統候選人，並在各州註冊，同時，各黨派也會於各州推出自己的選舉人，而選舉人不會在選票上記明。
投票當天或郵寄投票中，各州選民在進行投票時會先以普選方式進行，最後計算出該州各黨選舉人的總票數，進而確定該州的勝選者。
而當該州勝選者確定後，美國共有48州遵循「贏者全拿制」，意味者他將拿下該州的所有選舉人票，僅有內布拉斯加州和緬因州的制度稍有不同。內布拉斯加州共有5張選舉人票，贏得全州普選的候選人可以得到其中2張選舉人票，另外3張選舉人票由在內州3個眾議員選區內獲得最高票的候選人贏得；緬因州採取相近制度，唯一差別在於緬因只有4張選舉人票，眾議員選區也只有2個。
至於各州選舉人，會在12月第2個星期三之後的星期一，於各州首府集會，行使總統投票權，代表選民投給在該州普選中獲勝的候選人。
各州選舉人團人數多寡如何決定？
各州的選舉人票數，是參照各州的聯邦參議員人數加上聯邦眾議員人數的合計，全美聯邦眾議院議員435人，聯邦參議員100人，且各州參議員人數皆為2人。例如，德州之所以有38張選舉人票，是因聯邦參議員2人加上36名聯邦眾議員。
人口越多，能選出的眾議員席次也越多，因此，人口較多的加州共有55張選舉人票，在50州中，選舉人票最少的是懷俄明州，懷俄明州人口只有約50萬人。
不過，當中唯一例外的是美國首府華盛頓的哥倫比亞特區，因特區不是州，在參眾兩院沒有議員，只有眾院有一名無投票權代表，但也無法參與表決，因此在1961年通過憲法修正案前，哥倫比亞特區居民並沒有投票權。修正過後，現今特區比照人口最少的俄懷明，擁有3張選舉人票。
選舉人團之中有人跑票怎麼辦？失信選舉人是什麼意思？
各黨所挑出的選舉人皆為黨內黨員，且不能是參眾議員，在美國聯邦或州政府工作者也不得擔任，各州選前會要求選舉人進行宣誓，保證投票給該州勝出的候選人。
究竟選舉人會不會跑票？事實上，2016年川普對決希拉蕊時，就曾有過跑票案例，代表共和黨的川普拿下德州，但德州出現2名選舉人跑票，分別投給當時的俄亥俄州州長凱西克（John Kasich），以及前眾議員保羅（Ron Paul）；但希拉蕊票數丟得更多，因她勝選地華盛頓州也出現4名失信選舉人，明尼蘇達州也出現1名選舉人跑票，成為「失信選舉人」。
選舉人最後跑票該怎麼辦？全美目前有24個州訂有特別的法律，可以處罰未依約定行使投票權的總統選舉人，而在2016年的案例中，華盛頓州的4名「失信選舉人」因違背承諾，被判處1000美元罰款，當中有3人基於不滿州政府限制投票自由而向法院上訴，最終聯邦最高法院於2020年7月宣判，各州有權對「失信選舉人」予以免職或懲罰。
全美總票數贏了！卻輸了選舉？
從上述的選舉人制度中即可得知，在全國普選票數勝出，並不代表能贏下選舉，事實上，美國歷史上曾發生過5次贏得普選票者卻未登上總統大位。
最近一次發生在2016年，代表民主黨的希拉蕊在全國普選票比共和黨的川普多了287萬票，但選舉人票僅拿到227張，因此敗選。