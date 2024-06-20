特企／美國YTR巨星Sonny快閃台灣大讚「饗 A Joy」

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「火焰鴨皮握油飯」是饗 A Joy橙酒火焰片皮鴨三吃的其中一種吃法:金黃酥脆的鴨皮，搭配香濃油飯，糯米口感細緻Q彈卻不膩味，一口咬下，鴨皮油脂在口中噴發，幾乎入口即化的美味，一直以來都是饗 A Joy「乘城」區的人氣明星商品。
饗 A Joy廚務組長詹惟任表示，橙酒火焰片皮鴨烤製程序相當繁複，出餐前還要淋上橙酒，用烈火燃燒，讓鴨皮染上酒香、果香，是一道視覺效果極佳的餐點，經常吸引外國旅客駐足。除此之外，中式熱鍋區的「開陽花枝炒米粉」也備受外國旅客喜愛。
Sonny Side表示，他非常讚賞饗 A Joy的品牌精神，以「台灣寫給世界的一封情書」為出發，將許多台灣傳統的特色料理用創新手法演繹，又同時提供具有國際水準的精緻料理，能滿足各國旅客。而如何將西式料理融入台灣味，饗 A Joy的主廚煞費苦心，尤其在排餐醬汁的表現上，必須搶眼吸睛又不能蓋過主角風采。
饗 A Joy組長賴子文表示，外國旅客最愛拿取的餐點是現切排餐「炙烤肋眼牛排佐剝皮辣椒奶油醬」，選用最高等級的prime牛肉，肉質紮實、油花均勻分布; 紮實鮮嫩的口感，肉汁豐厚，五分熟剛好能鎖住肉汁，尤其剝皮辣椒奶油醬，中式的剝皮辣椒，遇見西式的香濃白醬，微辣又帶點發酵酸味，讓味蕾激盪出更多驚喜感。
饗 A Joy位在台北101第86樓高空中，從上帝視角以360 度視野俯瞰台北城市天際線，被網友評為近期最熱門的私房景點。高人氣YouTube國際美食明星Sonny Side原本是衝著美食來造訪饗 A Joy，最後卻被饗 A Joy整體空間設計還有用餐氛圍而震撼，他認真說，「我知道這聽起來很像業者付費請我說好話，但我要跟你們說，這是我去過最好的buffet，整個概念、有漂亮的燈光、各式各樣的餐檯和非常優質的食物，尤其廚師們的外語能力極佳，跟外國旅客都能有很好的互動，是一間非常傑出的餐廳!」