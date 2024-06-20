特企／「西格瑪智慧管家」採用AWS IoT 服務　開啟智慧生活新世代

特企／美國YTR巨星Sonny快閃台灣大讚「饗 A Joy」

▲千萬YTR巨星Sonny朝聖「饗 A Joy」。（圖／饗 A Joy提供）
▲千萬YTR巨星Sonny朝聖「饗 A Joy」。（圖／饗 A Joy提供）

本報訊

「有史以來最好的食品評論秀」Best Ever Food Review Show擁有1070萬訂閱戶，姊妹頻道「More Best Ever Food Review Show」，主持人Sonny Side帶領團隊快閃台灣，品嘗各地小吃，離台前還不忘前往被網友評為此生必訪的饗 A Joy朝聖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
採訪過世界無數buffet餐廳的Sonny對於饗 A Joy也留下深刻印象，直呼這是他造訪過最優質的buffet餐廳，每個餐區用獨特的料理手法烹調頂級食材，打破想像空間，其中「火焰鴨皮握油飯」更是令他難忘，還不忘開玩笑說，好吃到要撐破肚皮。

「火焰鴨皮握油飯」是饗 A Joy橙酒火焰片皮鴨三吃的其中一種吃法:金黃酥脆的鴨皮，搭配香濃油飯，糯米口感細緻Q彈卻不膩味，一口咬下，鴨皮油脂在口中噴發，幾乎入口即化的美味，一直以來都是饗 A Joy「乘城」區的人氣明星商品。

饗 A Joy廚務組長詹惟任表示，橙酒火焰片皮鴨烤製程序相當繁複，出餐前還要淋上橙酒，用烈火燃燒，讓鴨皮染上酒香、果香，是一道視覺效果極佳的餐點，經常吸引外國旅客駐足。除此之外，中式熱鍋區的「開陽花枝炒米粉」也備受外國旅客喜愛。

Sonny Side表示，他非常讚賞饗 A Joy的品牌精神，以「台灣寫給世界的一封情書」為出發，將許多台灣傳統的特色料理用創新手法演繹，又同時提供具有國際水準的精緻料理，能滿足各國旅客。而如何將西式料理融入台灣味，饗 A Joy的主廚煞費苦心，尤其在排餐醬汁的表現上，必須搶眼吸睛又不能蓋過主角風采。

饗 A Joy組長賴子文表示，外國旅客最愛拿取的餐點是現切排餐「炙烤肋眼牛排佐剝皮辣椒奶油醬」，選用最高等級的prime牛肉，肉質紮實、油花均勻分布; 紮實鮮嫩的口感，肉汁豐厚，五分熟剛好能鎖住肉汁，尤其剝皮辣椒奶油醬，中式的剝皮辣椒，遇見西式的香濃白醬，微辣又帶點發酵酸味，讓味蕾激盪出更多驚喜感。

饗 A Joy位在台北101第86樓高空中，從上帝視角以360 度視野俯瞰台北城市天際線，被網友評為近期最熱門的私房景點。高人氣YouTube國際美食明星Sonny Side原本是衝著美食來造訪饗 A Joy，最後卻被饗 A Joy整體空間設計還有用餐氛圍而震撼，他認真說，「我知道這聽起來很像業者付費請我說好話，但我要跟你們說，這是我去過最好的buffet，整個概念、有漂亮的燈光、各式各樣的餐檯和非常優質的食物，尤其廚師們的外語能力極佳，跟外國旅客都能有很好的互動，是一間非常傑出的餐廳!」

奶蓋手搖飲驚見「翻肚死壁虎」！她喝完掀蓋崩潰　彰化衛生局開查

新庄剛志有機會來台？悍創盼邀請火腿隊到大巨蛋打2025年海外賽

特企／全球人壽30周年「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動開跑

彰化300坪家具工廠大火！黑煙瀰漫天際　消防布水搶救中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代