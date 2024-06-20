雞排妹遭譏「黑菊姐」再議駁回！陳沂曬起訴書嗨喊：雙重認證
藝人「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻）因拍攝裸露商業照，被「大砲型網紅」陳沂稱呼「黑菊姐」，氣得提告加重誹謗，儘管判定不起訴，但雞排妹提出再議，再度被高檢署駁回，維持原判。對此，陳沂也沒有放過譏笑機會，她昨（19）日曬出處分書，開心直呼雞排妹是「地檢署、高檢署，雙重認證的前科黑菊」，大家可以放心叫了。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳沂在臉書發文歡慶雞排妹敗訴，「經過司法機關反覆確認，是『黑菊』無誤。這個『黑菊』值得肯定。雞排妹之前說我不敢再叫她「黑菊姊」了，因為她對我提告加重誹謗。好的，黑菊姊，現在大家都可以放心叫了喔！地檢署、高檢署，雙重認證的前科黑菊。」甚至還標註對方是「前科太太」。
陳沂曬出的處分書指出雖然陳沂的言辭粗鄙低俗，但考量到她們都是網路名人，「且聲請人自行張貼之下半身照片下方確有一小撮陰影」，在網路社群中自行發布圖片，很難控制閱聽者如何發酵，「故實難認被告就聲請人自行張貼之該下半身照片，僅能就身材為評論。」處分書指出，「依聲請人提出被告之當時貼文，並無提及有關性事之議題。」
處分書中寫道，「逆論被告於111年6月間將聲請人稱為『黑菊姐』時，即有暗喻聲請人性關係複雜之事實。是被告之辯稱內容雖不可信，且非善意評論聲請人自行張貼之照片，然尚無足以認被告所為已該當公然侮辱之構成要件。」陳沂甚至還在留言區對雞排妹的辯護律師挑釁，「你怎麼看？喜歡我送的黑菊花嗎？」再度引發熱議。