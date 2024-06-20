特企／泰精彩！遠百竹北首辦泰國展　滿額抽來回機票

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遠東百貨徐雪芳總經理表示，今天是遠東百貨第二次與泰國貿易經濟辦事處及泰國商務處合作「泰國風情俱在遠百」泰國美食文化物場展，這次首次來到竹北，除了有必買的泰國道地特產、潮流零食，這次也帶來了水果之王榴槤，還有山竹、羅望子等泰國特有的名產，讓消費者可以不出國就輕鬆地體驗到豐富的泰國美食及文化。
泰國貿易經濟辦事處文那隆代表表示，希望消費者可以藉由這次的物產展體驗到最正宗的泰式美食，也帶來了泰國政府的最新好消息，持台灣護照的旅客可以使用免簽證的方式入境泰國，停留時間也延長到60天，每周飛往泰國的航班高達160個班次，歡迎台灣民眾多多前往泰國旅遊。
開幕儀式現場也特別邀請台灣泰廚社團何永媚廚師與遠東百貨徐雪芳總經理及泰國貿易經濟辦事處文那隆代表一同製作泰國傳統消暑聖品–紅寶石椰奶；同時，遠百竹北公益不落人後，由遠東百貨徐雪芳總經理與吉祥物客家細妹代表捐贈愛心物資給勵馨基金會新竹分事務所，並由楊菁惠主任代表受贈，讓有需要幫助的家庭能夠感受到滿滿的溫暖。
泰豐富必逛！每日好物必買推薦 APP滿額抽泰國來回機票
遠百竹北於活動期間內憑全館消費滿1,500元之發票即可至七樓展場兌換泰國特色小餅乾乙份、於泰國展展場當日單筆消費滿3,000元即可憑發票至8樓顧客服務中心兌換芒果乾兌換券乙份、並於活動期間內推出泰國人氣商品買一送一，數量有限，送完為止。
活動期間持遠百APP於泰國展展場或City Super當日單筆消費滿500元以上發票即可獲得電子抽獎序號，就有機會抽中最大獎泰國國際航空台北曼谷來回機票以及饗泰多500元抵用券，買越多中獎機率越大。
泰美味必推！專業泰廚食演Show聯手饗泰多好康再追加
遠百竹北於活動期間內每周末推出專業泰廚食演秀、並在當日於展場消費滿500元即可參加手作DIY課程，一起動手做美味泰料理；泰國展好康再加碼，活動期間內憑泰國展現場當日不限金額發票到饗泰多遠百竹北店，內用或外帶滿2,000元，並在IG限時動態、FB打卡、Google 五星好評（三擇一），即贈泰奶乙杯 ，評論越多送越多，歡迎大家一起品嘗泰國好滋味。