身上1/3血別人給的！中捷呂小弟辦捐血抽萬元住宿券 長髮哥響應
中捷1個月前發生隨機砍人事件，當時受傷的17歲高中生呂小弟，急救過程中接受大量輸血，呂爸爸感念兒子身體裡有1/3的血液，來自社會大眾的熱血相挺，因此募集100張面額12800元的墾丁Villa住宿券、防身柺杖傘等紀念品，將於7月26日舉辦捐血活動，傳達「捐血之恩、湧泉以報」的心意，長髮哥和呂小弟當天也會在現場奉茶，感謝捐血者的愛心。
記者顏幸如／台中報導
捐血活動將在7月26日上午9時到下午3時，於台中市北屯區松竹路一段763號，呂爸爸經營的金豐室內設計公司前廣場舉行，屆時捐血中心將支援3部抽血車，捐血250cc者可獲統一禮券100元、市價850元的防身拐杖傘一支；捐血500cc者可獲統一禮券200元、防身拐杖傘一支。另可加碼抽市價12800元的墾丁奢華Villa雙人房住宿券，限量100張。
呂小弟今天和媽媽一起拍影片，感謝長髮哥許瑞在事發當下的仗義幫忙，以及多位不知名捐血者的無私奉獻，他透露當下沒跑的原因，是「覺得不可能有人會在捷運上拿刀砍人」。
呂爸爸表示，兒子在急救過程中接受大量輸血，身體換了1/3的血液。社會大眾的熱血相挺讓兒子得以重獲新生，為了感謝這些無私愛心，呂爸爸與夥伴們將於7月26日舉辦捐血活動，期望邀請540位熱血民眾一起參與，呂小弟和長髮哥許瑞顯，當天也會在現場奉茶感恩大家。