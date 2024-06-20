雲豹能源售綠電憑證上半年稱王 上市蜜月期股價奔漲停報喜
國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源 （6869） 改列一般板上市續傳捷報！今年上半年綠電憑證交易市占率稱霸全台，正逢上市蜜月期股價報喜，今（20）日開盤股價強彈，直奔漲停鎖死，收盤以152.5元作收，成交量放大至4,674張，強勁展現綠能波克夏綠色旋風之氣勢。
根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電今年6月售出太陽光電憑證張數達1.1萬張，累計今年上半年已銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，市占率達26.97%，穩居國內售電第一名寶座。
雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔表示，全球AI浪潮來襲下，台灣擁有半導體領先地位，更是少數具有AI前瞻性發展的國家，尤其經濟部預估AI科技快速增長，每年用電成長率將增加3%以上，未來供電也將優先考慮太陽光電，再度讓能源議題浮上檯面。
雲豹能源集團串聯發電、儲能、售電一條龍經營模式，在市場具領導地位，未來將配合中央政策，積極整合並擴展自有案場資源，提供太陽光電、風力發電等多元綠電媒合服務，強化台灣本土綠色供應鏈，幫助企業提升國際競爭力。
此外，雲豹能源於今年下半年也將啟動AI科技，以達成能源發展最大效益！預計於集團旗下太陽光電案場維運導入AI智能監控，透過大數據運算，將有效提升太陽光電發電功率及維運效率；同時，持續將AI智慧養殖技術拓展至漁電共生場域，利用即時蒐集水質溶氧量、PH值等AI大數據演算分析，為養殖戶提升漁獲品質及養殖效率，落實永續淨零綠色共榮圈。