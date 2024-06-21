美國總統大選關鍵「搖擺州」一圖掌握！川普捲土重來能翻回幾州？

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事實上，所謂搖擺州並無明確定義，一般來說，兩個政黨在前次選戰於該州支持度幾乎打平，或是僅差距些微的百分點，即可被視為搖擺州，然而，也有人會將過去幾屆選戰拿出來比較，若有互換優勢過，也會被視為搖擺州。因此，包含媒體以及政治學者所列出的搖擺州名單會有些許差距。
從2020大選川普對決拜登的各州得票率來看，若以明確差距不到3%的州來視作搖擺州戰區，有「喬治亞州」(拜登勝0.24%，16張選舉人票)、「亞利桑那州」(拜登勝0.3%，11張選舉人票)、「威斯康辛州」(拜登勝0.63%，10張選舉人票)、「賓夕法尼亞州」(拜登勝1.17%，19張選舉人票)、「內華達州」(拜登勝2.39%，6張選舉人票)、「密西根州」(拜登勝2.78%，15張選舉人票)、「北卡羅來納州」(川普勝1.34%，16張選舉人票)。可看到前次大選當中，拜登因拿下較多搖擺州，影響了選戰走勢。
上述搖擺州又可被分為2種類型，威斯康辛州、密西根州和賓州屬「鐵鏽帶」（Rust Belt）區域，意為過去工業繁盛如今已漸趨衰落的地區；內華達州、亞利桑那州和喬治亞州則被「陽光帶」(Sun Belt)，因氣候相對溫暖宜居，經濟快速成長。
若再將將範圍拉廣至7%附近，將會包含「佛羅里達州」(川普勝3.3%，29張選舉人票)、「德州」(川普勝5.57%，38張選舉人票)、「明尼蘇達州」(拜登勝7.12%，10張選舉人票)。
有時會看到部分的州未列在上述範圍，卻時常在媒體以及分析上被歸類在搖擺州，則是基於在2000年後選戰，曾經分別由共和黨或民主黨輪流勝出，包括俄亥俄州、維吉尼亞州、科羅拉多州、愛荷華都曾互換過勝負。
搖擺州近期的民調如何？
美國大選各大媒體以及民調單位數量眾多，進行方式又可分為全國性民調以及單州民調。單州民調較能夠掌握搖擺州的可能發生的變化，各民調機構也多會將單州民調著重在搖擺州上。
以4-5月份所釋出的多份民調來看，包含哥倫比亞廣播公司/YouGov、彭博/晨間諮詢公司（Morning Consult）、紐約時報/錫耶納學院(Siena College)、愛默生學院(Emerson College)等多家媒體聯合民調單位所做的民調顯示，川普在前次敗北的亞利桑那州、內華達州、賓州、喬治亞州多保持些微領先，但差距多為3%-5%，前次拿下的北卡州也稍占優勢。
至於威斯康辛州與密西根州，兩人呈現膠著，在民調上互有領先。