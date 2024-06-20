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理想混蛋力挺！橘子集團「挺音樂」計畫徵選開跑　獲選可拿12萬

▲橘子集團推出「挺音樂！音樂靠山計畫」，徵選已經開跑，獲選者可得到12萬資金及豐富資源。左起為理想混蛋可沛，雞丁、建廷、阿哲、橘子集團策略長陳冠宇、北流董事⻑黃韻玲、北流執行長梁序倫、畫室The WLTZ成員。（圖／記者吳翊緁攝）
▲橘子集團推出「挺音樂！音樂靠山計畫」，徵選已經開跑，獲選者可得到12萬資金及豐富資源。左起為理想混蛋可沛，雞丁、建廷、阿哲、橘子集團策略長陳冠宇、北流董事⻑黃韻玲、北流執行長梁序倫、畫室The WLTZ成員。（圖／記者吳翊緁攝）

記者朱祖儀／台北報導

Gamania橘子集團長期支持漫畫、小說、圖文及音樂跨領域的原創內容。今（20）日橘子集團攜手台北流行音樂中心公布「挺音樂！音樂靠山計畫」，並邀請到人氣樂團「理想混蛋」當大使，將提供全方位的資源支持音樂人，計畫內容包含宣傳資源、演出機會、獎金支持，並透過「IP跨域合作」與「AI技術應用」，期許成為推動音樂產業的一大助力。

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「挺音樂！音樂靠山計畫」即日起至7月21日開始徵件，凡符合資格並繳交相關文件者，就有機會獲得計畫資源支持，以及北流舞台演出。針對這項計畫，理想混蛋表示覺得很羨慕現在的創作者，因為他們曾以募資方式發行首張專輯，「以簡單的音樂說深刻的感動聽起來很簡單，但這條路我們曾經走得很辛苦。除了音樂創作本身以外、如何讓更多人聽到作品、開啟更多合作機會，都是很多音樂人的煩惱，相信有音樂計畫當大家的靠山、可以讓更多音樂人被看見、擁有站上舞台的機會！」

▲雞丁日前透露曾動鼻竇手術，理想混蛋將在7月連跑9場巡迴，他透露會努力維持身體健康。由左至右為可沛、雞丁、建廷、阿哲。（圖／記者吳翊緁攝）
▲理想混蛋獲邀為「挺音樂！音樂靠山計畫」的大使，直言很羨慕現在的音樂創作者，有這麼好的資源可以利用。由左至右為可沛、雞丁、建廷、阿哲。（圖／記者吳翊緁攝）
「挺音樂！音樂靠山計畫」也公布徵選條件，第一需要有詞曲創作能力，不限個人或樂團形式；第二是完整作品，至少要有10首（含）以上完整原創作品，以實體專輯或於數位串流平台上發行；第三是企劃提案，有EP／專輯發行、巡演，甚至於創新提案之目標，預計能在2025年6月底前執行完畢者；最後是支持意願，獲選後要能配合媒體宣傳、計畫推廣，於指定平台經營社群等。

至於橘子集團為何會想要籌辦「挺音樂！音樂靠山計畫」？橘子集團策略長陳冠宇表示，其實從2021年開始他們就在佈局泛娛樂產業，在過程中發現音樂是和年輕人溝通不可或缺的因素，所以認為小說、漫畫、圖文到音樂，都是需要去發展的，橘子集團董事長劉柏園也一直在強調，橘子集團是上市公司有社會責任，希望可以透過提供這些資源讓年輕人去共好、讓音樂產業共好。

▲陳冠宇表示，「挺音樂！音樂靠山計畫」徵選已經開跑，獲選者可得到豐富資源。（圖／記者吳翊緁攝）
▲陳冠宇表示，「挺音樂！音樂靠山計畫」徵選已經開跑，獲選者可得到豐富資源。（圖／記者吳翊緁攝）
如果順利成為此計畫獲選者，也能得到許多資源，除了有12萬音樂支持資金之外，橘子集團也會和北流合作，讓這些音樂人可以登上北流主辦的音樂祭舞台，此外，也會和北流合作進行音樂人福祉或培訓課程。近年來橘子集團也一直進行AI的技術，也會把這些技術優先讓這些音樂人體驗。

「挺音樂！音樂靠山計畫」即日起開始收件，直到7月21日截止，將在8月上旬進行審查，通過第一階段書面初審的決選者將會收到通知，8月下旬就會進行面談，9月上旬將公告10組支持團隊，並進行後續簽約與執行。

值得注意的是，「挺音樂！音樂靠山計畫」還邀請到從《大嘻哈時代2》嶄露頭角的新生代饒舌女聲林潔心，以及偶像男團FEniX，將在6月22日周六於台北流行音樂中心Live House D舉辦鐵粉限定派對，當天除了會演唱全新單曲，還有紙飛機大賽，林潔心和FEniX將挑選粉絲上台競賽，上台者可得到合照的福利，喜歡他們的粉絲千萬不要錯過！

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