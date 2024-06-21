美國總統大選投票方式眼花撩亂！什麼是郵寄投票？

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美國大選投票方式可簡分為選民登記前往投票所投票和郵寄投票兩種，但美國各州對於投票的規定有所不同，部分州的現場投票可提前進行。
以2020年選戰為例，受到Covid-19疫情影響，明尼蘇達州從9月18日就開放提前現場投票，遠早於當年投票日長達46天之久。
民眾投票前需注意的是，得先進行登記作業，這也是過去影響美國大選投票率無法衝上來的因素之一。因此，自2016年起，奧勒岡州率先執行在核發駕照或身分證件時，主動為民眾辦理選民登記，後有多州跟進。
提前投票與郵寄投票的效果在2020年出現，因應疫情，郵寄投票人數突破史上新高紀錄，
有超過1.59億美國人在2020年總統大選中投下了選票，投票率為66.9%，遠遠超過2016年川普對決希拉蕊的56%投票率。
郵寄投票
談到郵寄投票，按照規定，民眾可先上網申請，軍人和海外選民的選票將在選舉前45天寄出，其餘一般民眾會在選舉日前29天收到郵寄選票，以此次選舉日11月5日推算，海外選民會於9月21日開始收到郵寄選票，一般民眾則在10月7日後陸續收到，接著隨即可進行投票作業。
郵寄選票的投遞方式可分為郵寄、放至選票投放箱、郵寄至投票中心。
郵寄投票最晚可寄出的時間點，各州規定不一，但最晚都得在選舉日當天寄出，至於收件時間同樣也不同，這也導致各州在計票上出現節奏不一的情況。
以2020年大選為例，佛羅里達州和亞利桑那州在11月3日之前就開始處理郵寄選票。但是，威斯康辛州和賓夕法尼亞州等其他州，則要等到大選日才能開始處理這些票，計票速度因此較慢，加上搖擺州性質，使得該年度選戰掀起極大爭議。
郵寄投票掀起不公爭議
在2020年選戰中，各州接受郵寄投票的截止日期有所不同，例如，喬治亞州只將11月3日當天及之前收到的郵寄選票視為有效票，以到件時間為區別；但在俄亥俄州，只要是在11月3日之前寄出，之後收到的郵寄選票都視為有效票，是以郵戳為憑。
美國聯邦最高法院（The US Supreme Court ）在2020大選前一週裁決，賓州（Pennsylvania）和北卡羅來納州（North Carolina）收受郵寄選票的截止日，可從3日總統大選日往後延長3天，也讓川普陣營當時有所不滿，並直指他被逆轉的賓州，在郵寄投票機制有問題，認為缺乏所有透明公開且可以驗證選民是本人的指標。
另一方面，由於美國郵政總局（USPS）人力問題，是否有能力處理大量郵寄投票也被質疑，若時間有所耽誤，選票寄出反成為廢票又該如何處理，也成為郵寄投票的論戰焦點。