東吳大學泉思宿舍將漲3% 副校長：拿學雜費補貼不公平
東吳大學日前宣布，113學年度起泉思學舍住宿費調漲3%。東吳大學副校長董保城今（20）日直言，若不調整學費費用，拿學雜費補貼住宿費，對非住宿生不公平，他也說到，不能只看水電成本，住宿生有什麼問題學校都會關心照顧。
記者許若茵／高雄報導
東吳大學於108學年度向幼華高中承租泉思學舍，依租賃契約書第4條第4項：「租期前3年租金不變，第4年起，依前3年物價指數平均，若物價指數有漲，甲、乙雙方可協議調漲租金，惟漲幅不得超過年租金5％。」112學年已邁入租期第5年，經與幼華高中協調，同意自113年9月（113學年度）起（租期第6年）調漲泉思學舍租金3%。
112學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議於今、明（20、21）兩日在國立中山大學舉辦。董保城今表示，要讓學生知道現在付的完全不符合成本，學費不能漲，拿學生學雜費補貼住宿費用，對沒有住的人不公平。
董保城也說，學生必須不只是水電，也要看學校付出的安全衛生服務和關懷，學生住在學校24小時，生理、心理有甚麼問題，學校都會去關心照護。
中央大學學務長林沛練坦言，當時要調整住宿費，過程許多學生反對，經過多次溝通，並公布宿舍收支成本，大概歷時1到2年，也折衷分為4年調漲，漲到成本應要有的宿舍費用。
林沛練認為，像是教育部有提供住宿費用補助等，也有跟教育部申請得到4000多萬改建補助研究生宿舍都不無小補，可以美化空間，改善宿舍環境。