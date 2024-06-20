張育成、吳念庭與張奕等百人報名中職選秀！旅外球員確定只有4人
中華職棒選秀會報名今（20）日截止，根據聯盟初步統計，共有破百人將參加選秀會，其中旅外球員確定有4人，分別是內野手張育成、吳念庭、陳聖平，以及投手張奕。由於張育成在選秀會報名截止前兩天回台，擁有狀元籤的富邦悍將已表明會在首輪選他，因此今年中職狀元確定是張育成，他的合約也將寫下中職史上最高，第2順位的台鋼雄鷹將以旅外球員為優先考量，選擇吳念庭的機會最高，而陳聖平跟張奕都有國際賽經驗，兩人在前2輪被選走的機會也很大。不過各隊對於高中生也很有興趣，來自平鎮的張趙紘、許庭綸等人，也有機會獲選。
記者吳政紘/綜合報導
中職選秀完整名單 聯盟預計明日公布
今年旅外好手選擇回歸投入中職選秀的有張育成、吳念庭、張奕及陳聖平。高中大物也有不少人完成報名，其中來自平鎮高中的王彥恩、張趙紘、徐紹予、許庭綸、曾聖安投入選秀，穀保家商的何品室融、宋柏翰也決定挑戰職棒。
由於不少高中球員選擇旅外，今年投手部分，高中生稍微較少，來自玉里高中的王牌投手張宥謙很有機會被選到，大學部分，可能也有不錯的球員出現，外籍生加入選秀，文化大學野手豊島顯、金本航河，以及開南大學投手藤木琉悠，是否獲選也令人期待。
中職聯盟表示，今年選拔會部分選手資料尚在進行最後彙整，中華職棒新人球員選拔會完整名單預計在明(21)日下午公布。