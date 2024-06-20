北韓「與俄距離」能靠多近？BBC：全取決於習近平的態度

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《BBC》指出，儘管俄羅斯和北韓目前對彼此有需求，例如正在戰事的蒲亭需要彈藥，而需要發展的北韓欠缺資金，但他們的關係深度仍受限於中國的立場，分析認為中國是這兩個國家的主要貿易夥伴和影響力來源，實際上並不希望兩者之間的盟友關係過於緊密，避免刺激中國的利益和地區平衡 。
中國、俄羅斯、北韓的三邊關係
分析認為，儘管蒲亭與金正恩的友誼雖然表面上看起來堅實，但實際上受到中國的制約，而習近平對於俄羅斯和北韓之間的快速升溫表示不滿，尤其是在蒲亭選擇在訪問中國後又立即訪問北韓的行為上，消息稱曾有中國官員敦促蒲亭不要這麼做 。
目前中國在國際上受到來自美國和歐洲的巨大壓力，要求減少對俄羅斯的支持，尤其是在俄烏戰事未停歇之際，習近平在這種窘境下仍需要維持與西方國家的關係，以利推動中國經濟的復甦和發展，因此對於北韓與俄羅斯關係的發展持謹慎態度，而俄羅斯和北韓又各自在國際關係上需要北京當局的支持，因此無法在中國的反對下過於接近。
朝俄合作的實際意義
該篇報導指出，儘管金正恩與蒲亭簽署了《全面戰略夥伴關係條約》，但這並不一定代表實質性的軍事聯盟。北韓的彈藥對於俄羅斯在烏克蘭戰場上是有用的，但俄羅斯不太可能提供大量先進技術給北韓，這樣做對俄羅斯的利益有限，並且可能會引起未來的問題；分析稱兩人協議更像是「戰時合作」，是種建立在交易上的互惠關係。