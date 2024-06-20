海森醫美與美國 NUE策略聯盟 取得亞洲華人區總代理

攜手扶植在地學子！中油煉製事業部與小港高中續簽產學合作

▲台灣中油公司煉製事業部與小港高中續約簽訂中油科學班產學合作第2期計畫，以實踐在地人才、在地栽培、在地就業的理想。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
▲台灣中油公司煉製事業部與小港高中續約簽訂中油科學班產學合作第2期計畫，以實踐在地人才、在地栽培、在地就業的理想。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司煉製事業部於今(20)日，在高雄市小港區小港高中，與小港高中續約簽訂中油科學班產學合作第2期計畫，以實踐在地人才、在地栽培、在地就業的理想。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣中油公司煉製事業部與小港高中續約簽訂中油科學班產學合作第2期計畫，由大林煉油廠廠長廖本源(右4)與與小港高中校長薛鈺勤(左4)簽約。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
▲台灣中油公司煉製事業部與小港高中續約簽訂中油科學班產學合作第2期計畫，由大林煉油廠廠長廖本源(右4)與與小港高中校長薛鈺勤(左4)簽約。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
台灣中油公司煉製事業部與小港高中續約簽訂中油科學班產學合作第2期計畫，是在台灣中油公司副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮、大林煉油廠副廠長羅國暉、立法委員林岱樺、立法委員賴瑞隆服務處主任曾文涼、高雄市政府教育局專門委員劉靜文等人見證下，由大林煉油廠廠長廖本源與與小港高中校長薛鈺勤簽約，以展現中油公司深耕教育、造福在地學子的企業社會責任。

▲台灣中油公司副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮(中)致詞。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
▲台灣中油公司副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮(中)致詞。(圖／中油煉製事業部大林煉油廠提供)
台灣中油公司副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮表示，小港高中中油科學班在產學合作的模式下，由雙方共同設計規劃一系列完整的專業培力計畫，透過3年3階段、10學分，共180節的專業課程，讓學生奠基紮實的化工專業知識。

許晉榮說，為了讓學生對未來職場環境有充足的認識，中油公司在暑期安排由大林煉油廠專業人員入校進行實務課程，教授職安觀念、石油煉製基本原理、油品規範等課程，帶來工作場域中的實務經驗與知識，並藉由實地參訪大林煉油廠，完整認識煉油廠工作的全貌。

高雄市政府教育局專委劉靜文說，台灣中油公司與小港高中產學合作進入第2期，企業與學校間的穩固合作不只有效縮短學術與產業間的距離，讓學子奠基工作實力，以及對職場的適應力，同時亦能促進地方產業發展，實現教育與經濟雙贏。

小港高中校長薛鈺勤指出，感謝台灣中油公司對小港子弟的照顧，台灣中油公司與地方共好的公益之舉，也成為實踐社會責任的企業典範，在雙方合作下成立中油科學班，共同培育在地石化產業專才，為小港留住優秀學子、讓在地家庭受益，正是小港高中辦學的重要使命，除了安排專業課程外，也十分重視學生參加中油僱員甄選的情況，因此也規劃體能訓練課程，包含由專業教練協助同學訓練體能，以及高空高空探索體驗，以期達到考試標準。

薛鈺勤說，該校中油科學班在台灣中油公司的保障下，第2期計畫中自113學年起至115學年入學的中油班同學，畢業後每年至少可錄取10名至台灣中油公司任職，此外，中油也提供每學期、每年級10名同學獎助學金每名6000元，另針對低收入、中低收入戶或特殊境遇家庭等逆境向學的學生，台灣中油公司將給予生活費全年每月每人2000元，這些都讓中油班優秀的孩子在讀書與工作能夠無後顧之憂。
 

面對碳中和趨勢挑戰！中鋼股東常會通過普通股紅利每股現金0.35元

智慧港灣樹立新標竿！台灣港務與高雄市府及思科科技簽合作備忘錄

以行動與海共生共融！國家海洋研究院舉辦國家海洋人才培育論壇

淨零轉型！中油煉製事業部舉辦為員工健康健行活動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生