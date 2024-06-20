攜手扶植在地學子！中油煉製事業部與小港高中續簽產學合作

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台灣中油公司副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮表示，小港高中中油科學班在產學合作的模式下，由雙方共同設計規劃一系列完整的專業培力計畫，透過3年3階段、10學分，共180節的專業課程，讓學生奠基紮實的化工專業知識。
許晉榮說，為了讓學生對未來職場環境有充足的認識，中油公司在暑期安排由大林煉油廠專業人員入校進行實務課程，教授職安觀念、石油煉製基本原理、油品規範等課程，帶來工作場域中的實務經驗與知識，並藉由實地參訪大林煉油廠，完整認識煉油廠工作的全貌。
高雄市政府教育局專委劉靜文說，台灣中油公司與小港高中產學合作進入第2期，企業與學校間的穩固合作不只有效縮短學術與產業間的距離，讓學子奠基工作實力，以及對職場的適應力，同時亦能促進地方產業發展，實現教育與經濟雙贏。
小港高中校長薛鈺勤指出，感謝台灣中油公司對小港子弟的照顧，台灣中油公司與地方共好的公益之舉，也成為實踐社會責任的企業典範，在雙方合作下成立中油科學班，共同培育在地石化產業專才，為小港留住優秀學子、讓在地家庭受益，正是小港高中辦學的重要使命，除了安排專業課程外，也十分重視學生參加中油僱員甄選的情況，因此也規劃體能訓練課程，包含由專業教練協助同學訓練體能，以及高空高空探索體驗，以期達到考試標準。
薛鈺勤說，該校中油科學班在台灣中油公司的保障下，第2期計畫中自113學年起至115學年入學的中油班同學，畢業後每年至少可錄取10名至台灣中油公司任職，此外，中油也提供每學期、每年級10名同學獎助學金每名6000元，另針對低收入、中低收入戶或特殊境遇家庭等逆境向學的學生，台灣中油公司將給予生活費全年每月每人2000元，這些都讓中油班優秀的孩子在讀書與工作能夠無後顧之憂。