農糧署助農民建立創新通路、落實食農教育 企業齊力支持在地水果
農業部農糧署為落實食農教育及推廣國產優質水果，與多家科技企業合作舉辦國產水果食農教育活動，讓較少直接接觸農業的科技業同仁，以食農教育的方式瞭解農產品從產地到餐桌基本知識，建立食當令、吃在地的消費習慣，並導入企業團購平臺，讓企業方便選購在地農產品，促進企業與臺灣在地優質農產品的推廣與媒合，以達到協助在地農民建立創新通路之效益外，也鼓勵企業善盡社會責任(CSR)與形塑企業ESG優質形象。該署本(20)日特於新北市新店區寶高產業科學園區舉辦感謝企業支持國產水果食農教育記者會，期待更多企業加入共同支持在地優質農產品，地產地銷、減碳淨零，打造永續家園。
記者林莞茜／綜合報導
農糧署說明，111年食農教育法通過以後，該署除推動校園學童食農教育向下扎根，近年針對政府機構及企業加強推廣，希望食農教育的概念能深入全民生活。該署本(113)年度於大臺北地區科技業(園區)已舉辦7場次科技企業食農教育推廣活動，以科技業員工為推廣對象，並以當季水果-鳳梨為主軸，透過互動除讓學員了解鳳梨生產與加工、產銷履歷溯源驗證制度及營養價值等知識，再以手作DIY活動加強印象。
為感謝本次參與的企業機構，包含生物技術開發中心-汐止大湖園區、國家生技研究園區、亞旭電腦股份有限公司、仁寶電腦工業股份有限公司、華碩雲端股份有限公司、技嘉科技股份有限公司及研揚科技股份有限公司等科技企業，該署頒發感謝狀，以感謝科技企業界對食農教育及在地農業的支持，期望未來可帶動更多企業踴躍參與，一同以食農教育實踐CSR，並以實質採購行動協助在地農民，共同促進臺灣農業永續發展及多元價值。
農糧署表示，為便利企業往來饋贈與慰勞員工心意，前已輔導農科院成立「企業團購平臺」提供企業採購當季最優惠、最好品質的水果。本次記者會邀請該院介紹國內企業認識該署推動企業社會責任方案之方向以及對企業CSR、ESG及對環境永續的效益，透過企業CSR採購支持優質國產農產品，實質提升農戶收入，締造扶植在地農民及提升企業形象之雙贏局面。
此外，該院將於記者會上發布限時訂購好康優惠外，並提供了客製企業形象貼紙之設計服務，讓企業所採購每一箱產品上都可傳遞出企業獨一無二的滿滿心意給收禮者。該企業團購平臺成立迄今，已促成160間企業響應進行採購，未來期待由大臺北地區科技園區開始，陸續影響各地園區企業共同參與，讓企業們成為守護臺灣農業堅定的力量，支持在地生產優質農產品，成為永續行動關鍵的一員!