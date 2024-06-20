火球男陽念希想拚旅外！確定不投入中職選秀　考慮先就讀北市大

潘威倫本季三度挑戰生涯第150勝！力拚中職史上第一人偉大紀錄

▲統一獅投手「嘟嘟」潘威倫150勝命運乖舛，先發2次以上都無法奪勝。（圖／統一獅臉書）
▲統一獅投手「嘟嘟」潘威倫150勝命運乖舛，先發2次以上都無法奪勝。（圖／統一獅臉書）

記者吳政紘/綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊18號「王牌」投手「嘟嘟」潘威倫將在今（20）日在台南市立棒球場先發登板挑戰生涯第150勝，這是他本季第三度先發出賽，生涯累積149勝的潘威倫，即將在今年球季結束後就引退，獅隊已經公佈，9月28日以台北大巨蛋為主場，就是由潘威倫先發主投，而獅隊也特別在當天會舉辦引退儀式，記錄他傳奇的生涯。潘威倫在中職已經打了22個球季，生涯累積出賽393場，累積149勝，105敗，2112局，以及1182次三振，無論他是否今天奪下150勝，都是史上第一人。

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42歲嘟嘟潘威倫　中職150勝M1

綽號「嘟嘟」的潘威倫，他生涯已經累積149勝，本季主要以中繼、先發兩種身分出賽，而他今年不但可能完成150勝里程碑，也預計要正式引退，他自2003年第一指名選秀狀元之姿進入中職統一獅隊，之後連續8季，都有雙位數勝投演出。

潘威倫不但要先發奪勝，也有機會以150勝的紀錄，正式告別球場，本季他已經三度叩關先發，今天對手是富邦悍將，賽前兩隊也排出先發陣容。

統一獅打線如下：

一棒林佳緯

二棒陳傑憲

三棒陳鏞基

四棒林安可

五棒蘇智傑

六棒陳重廷

七棒潘傑楷

八棒陳重羽

九棒林祖傑

先發投手：潘威倫

潘威倫小檔案：

綽號別稱：嘟嘟

出生日期：1982年03月05日（42歲）

身高體重：182公分　98公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：投手

最快球速：152 km/h

擅長球路：二縫線快速球、滑球、曲球、變速球、切球

出生地：中華民國臺灣省屏東縣萬巒鄉萬金村

所屬族裔：馬卡道族

最高學歷：輔仁大學（肄業）

職棒選秀：2003年中華職棒季前選秀會統一獅隊第一指名

簽約金額：300萬元新台幣

經歷：

屏東縣赤山國小少棒隊

屏東縣美和中學青少棒隊

屏東縣美和中學青棒隊

日本別府大學棒球隊

台北縣輔仁大學棒球隊（中興保全）

合作金庫棒球隊（2001年～2002年）

中華職棒統一獅隊→統一7-ELEVEn獅隊（2003年01月11日～）

（以上資料參考：台灣棒球維基館

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