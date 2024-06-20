潘威倫本季三度挑戰生涯第150勝！力拚中職史上第一人偉大紀錄

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綽號「嘟嘟」的潘威倫，他生涯已經累積149勝，本季主要以中繼、先發兩種身分出賽，而他今年不但可能完成150勝里程碑，也預計要正式引退，他自2003年第一指名選秀狀元之姿進入中職統一獅隊，之後連續8季，都有雙位數勝投演出。
潘威倫不但要先發奪勝，也有機會以150勝的紀錄，正式告別球場，本季他已經三度叩關先發，今天對手是富邦悍將，賽前兩隊也排出先發陣容。
統一獅打線如下：
一棒林佳緯
二棒陳傑憲
三棒陳鏞基
四棒林安可
五棒蘇智傑
六棒陳重廷
七棒潘傑楷
八棒陳重羽
九棒林祖傑
先發投手：潘威倫
潘威倫小檔案：
綽號別稱：嘟嘟
出生日期：1982年03月05日（42歲）
身高體重：182公分 98公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手
最快球速：152 km/h
擅長球路：二縫線快速球、滑球、曲球、變速球、切球
出生地：中華民國臺灣省屏東縣萬巒鄉萬金村
所屬族裔：馬卡道族
最高學歷：輔仁大學（肄業）
職棒選秀：2003年中華職棒季前選秀會統一獅隊第一指名
簽約金額：300萬元新台幣
經歷：
屏東縣赤山國小少棒隊
屏東縣美和中學青少棒隊
屏東縣美和中學青棒隊
日本別府大學棒球隊
台北縣輔仁大學棒球隊（中興保全）
合作金庫棒球隊（2001年～2002年）
中華職棒統一獅隊→統一7-ELEVEn獅隊（2003年01月11日～）
（以上資料參考：台灣棒球維基館）
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