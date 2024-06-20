新北國王這一季真的太艱難！林書豪、林書緯奪冠後皆說：永生難忘

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林書豪在2019年休賽季後就明確表示，自己生涯最大夢想就是希望在退休前和弟弟林書緯同隊打球。之後的5年他打過CBA、G聯盟，之後來到P.League+高雄鋼鐵人隊，最終本季加盟國王，不但完成「兄弟團隊」的諾言，而且也讓國王去年豪華的陣容進一步升級，成為這個賽季的冠軍大熱門。
不過在一個球隊中堆積天賦，不能直接等同於成功，團隊化學反應、文化和氛圍也很重要，林書豪在賽季初時就曾表示國王隊內有很多人可以進攻，而自己身為控球後衛，最重要的工作是讓團隊凝聚在一起。
「我希望展現領袖氣質，讓全隊團結一心，確定在場5個人都知道彼此想法、打法明確，這是作為後衛的第一個目標。而這在這支球隊中又特別重要，因為這裡有很多出色的球員。」林書豪當時如此說道，而他也的確做到了，在國王本季場內外風波不斷的情況下，他、資深球員以及教練團努力幫助球隊專注目標、保持信心，讓球隊在爭冠之路上不至於迷失方向。
克服難關 林書豪G5付出激勵士氣
今年季後賽林書緯一度陷入低潮，各項數據和效率都不理想，林書豪自己也受到傷勢困擾，總冠軍賽G4也因此不能出賽。不過他們還是和球隊一起克服難關，林書緯G3命中關鍵三分球自我救贖，G4則又洋將奧帝大爆發，幫助國王順利聽牌。
G5在客場迎戰強敵，林書豪在賽前宣布復出激勵全隊，他今年長時間受足底筋膜炎影響，季後賽又傳出腳部不適的休息，但關鍵一戰他選擇和球隊一起上場面對。此役林書緯攻下17分，而林書豪則攻下了15分，兩人付出如此之多，終於站上聯盟頂端，賽後也喜極而泣。
這一冠深具意義 林書豪：超感動、我永遠不會忘記
林書豪賽後表示，自己不想比較，但這一冠對自己來說深具意義，「這是我的籃球生涯非常高的一個成就，我不想去比較我之前拿過的高中冠軍、多倫多的冠軍，但這一冠肯定是很高的成就，我不想去比（這些冠軍的價值）．．．真的超感動，我們真的是靠團隊拿下來。G4我沒打、曼尼高沒打，今天這麼多人6犯都還是拿下來，我永遠不會忘記。」
林書緯賽後談到與哥哥一起奪冠，也感性地表示：「很開心，我從沒有和他（林書豪）一起工作，一整年每天都看到他，這是我永遠不會忘記的一段回憶，加上我們球隊這一季克服這麼多困難，一起奪冠，我不會忘記這些回憶。」