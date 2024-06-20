夏至烈陽烤全台！大台北36°C「拉高溫警報」 週末降雨熱區一圖看
烈陽烤全台灣，中央氣象署明（21）日針對台北市、新北市等10縣市發布高溫示警，有連續出現36度高溫的機率，週（23）日前全台各地晴朗高溫，花東、恆春半島零星雨，午後留意雷陣雨。下週一、二（24日至25日）南海低壓帶來水氣，花蓮、台東降雨明顯。
記者鍾怡婷/綜合報導
明（21）日中午前後彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣為黃色燈號，有機會出現攝氏36度高溫，請注意。
氣象署預報員葉致均表示，到週（23）日前各地晴朗炎熱，僅東南部、恆春半島留意零星短暫雨，清晨到上午海陸風輻合，中南部沿海也有零星降雨，午後雷陣雨以中部以北、宜花地區、各地山區為主。
下週一、下週二（24日至25日）南海低壓帶來水氣，花東地區、恆春半島降雨明顯，其他地區仍以午後雷陣雨為主，中部以北要注意雷陣雨會持續到晚上。
下週三、下週四（26日至27日）太平洋高壓增強，水氣變少，各地恢復為晴朗好天氣，東南部、恆春半島有零星雨，午後中部以北、宜花地區及花蓮山區，降雨量變少。
溫度方面，下週一、下週二（24日至25日）雲量多，高溫略降攝氏1、2度，其他時間各地為攝氏32度至35度，大台北、中南部近山區、花東縱谷高溫上看攝氏36度。