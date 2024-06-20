統神曝光超驚人體重！自爆全家伙食費3萬 老婆003陪吃胖30公斤
電競實況主「亞洲統神」張嘉航日前與太太003合體出現在直播節目《美食大胃王》，和2位直播主曼曼mmstyle、悠希開戰PK食量。雖然兩位身形纖細的女直播主吃飯時，會不小心點上兩人份主食，但面對戰力堅強的統神隊，依舊落敗。不只如此，統神還爆料自己目前的驚人體重，表示全家人都很會吃，食量驚人，1個月伙食費高達3萬。003說，如果不是很會吃，體重怎麼會從50公斤變成80公斤。
記者施以慧／綜合報導
在最新的節目影片中，統神表態自己一直對這場比賽很有信心，因為他1個人體重可以挺3個人的體重，還大方曝光現在的體重已經120.2公斤，最重還曾達到133.7公斤。
而這次的比賽，兩隊以四川料理定勝負，第1關拚速度，兩隊需要15分鐘內，各自完食60支四川小食串串。而在比賽正式開始前，統神談及參賽心情，囂張表示他沒在怕，因為他是吃到飽常客，常一個人進到餐廳為了節省時間，直接跟店員點餐：「10盤肉、6碗白飯，直接吃到糖尿病！」
但因為兩支隊伍的體型懸殊，於是主持人在正式比賽前，還臨時加入主播隊協助救火，但統神隊還是不負眾望，在第1關倒數3分鐘前吃完全部串串，輕鬆完勝，中間與太太003還有閒情逸致，優雅地討論吃的串串菜色那個好吃，或沾什麼鍋底好吃。
美食大胃王的第2關是重量大胃王，餐廳會出10道四川當地菜，統神隊與主播隊各選出想吃的五道菜，在25分鐘內吃下最多重量的隊伍，就能獲勝。統神還開心表示，這2關他比第1關更有信心，因為平常外出到熱炒店吃飯，就是5盤起跳。最終主播隊吃下652克，統神隊吃下1,256公克，大勝主播隊。統神說，今天這餐他覺得輕輕鬆鬆，現在才7分飽而已。統神也發表感言，表示菜色非常好，但是在麻辣的味道累積下，現在覺得鼻涕快流出來了。