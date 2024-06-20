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觀摩AI智慧毒防　司法官學院參訪高市毒防局

▲司法官學院犯罪防治研究中心主任吳永達帶領研究中心同仁參訪高市毒防局。（圖／高市府毒防局提供）
▲司法官學院犯罪防治研究中心主任吳永達帶領研究中心同仁參訪高市毒防局。（圖／高市府毒防局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

司法官學院犯罪防治研究中心主任吳永達帶領研究中心同仁於今(20)日參訪全國唯一的高雄市政府毒品防制局，對毒品防制多元輔導處遇業務及AI智慧毒防系統之運作進行實地觀摩交流。

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參訪以影片介紹毒防局創新特色亮點業務，分享前端預防、後端多元輔導及跨網絡合作機制，以及說明全國首創的AI 科技智慧毒防系統的運用，將個案管理員輔導藥癮個案的大量質化訪視紀錄，透過專家學者制定的「訪視紀錄量化評估工具」導入大數據AI ，分析個案的「保護因子」及「風險因子」趨勢雷達圖，同時結合多維度科技家系圖與高風險自動預警功能，發覺隱藏風險及強化風險預防，毒防局也首創全人照護多元輔導的CARES 策略，結合「AI 科技智慧毒防系統」，以 ICARES(AI+CARES)科技輔導提升輔導成效，提升服務深廣度，強化跨網絡合作力量；同時分享此系統於112年榮獲行政院國發會第六屆「政府服務獎」及 113年第 11 屆智慧城市創新應用獎的參獎歷程。

▲毒防局長林瑩蓉感謝有機會能與中央司法部門交流。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局長林瑩蓉感謝有機會能與中央司法部門交流。（圖／高市府毒防局提供）
毒防局局長林瑩蓉致詞歡迎，並表示司法官學院犯罪防治研究中心擁有豐富科學實證研究經驗，感謝蒞臨讓毒防局有如此寶貴機會能與中央司法部門交流，並請益中央的建議，也特別感謝對毒防局的肯定與支持。

司法官學院主任吳永達回饋表示，近年與臺灣高等檢察署合作 「施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫」，協助各地方檢察署發展與評估多元處遇方案成效，強化復元與復歸轉銜機制，幫助毒品施用者全人康復，本次參訪觀摩交流，非常肯定毒防局的特色業務推動及AI 科技輔導系統的數位創新應用，希望也能借鏡毒防局科技毒防系統技術之運用，精進後續計畫研究，同時分享從觀護人前輩經驗探討輔導的核心要領，以及司法官學院在大數據分析應用的三支箭。

透過本次觀摩交流經驗分享，如何提升個案輔導服務模式及更高度整合的機制上，幫助個案復歸社會，降低再犯，甚至廣泛運用到社會服務工作、教育部門輔導等，雙方都有更精進創新思維，也期盼繼續的互動與合作。

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