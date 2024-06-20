觀摩AI智慧毒防　司法官學院參訪高市毒防局

司法官學院犯罪防治研究中心主任吳永達帶領研究中心同仁於今(20)日參訪全國唯一的高雄市政府毒品防制局，對毒品防制多元輔導處遇業務及AI智慧毒防系統之運作進行實地觀摩交流。
記者蔡佳宏／高雄報導
參訪以影片介紹毒防局創新特色亮點業務，分享前端預防、後端多元輔導及跨網絡合作機制，以及說明全國首創的AI 科技智慧毒防系統的運用，將個案管理員輔導藥癮個案的大量質化訪視紀錄，透過專家學者制定的「訪視紀錄量化評估工具」導入大數據AI ，分析個案的「保護因子」及「風險因子」趨勢雷達圖，同時結合多維度科技家系圖與高風險自動預警功能，發覺隱藏風險及強化風險預防，毒防局也首創全人照護多元輔導的CARES 策略，結合「AI 科技智慧毒防系統」，以 ICARES(AI+CARES)科技輔導提升輔導成效，提升服務深廣度，強化跨網絡合作力量；同時分享此系統於112年榮獲行政院國發會第六屆「政府服務獎」及 113年第 11 屆智慧城市創新應用獎的參獎歷程。
毒防局局長林瑩蓉致詞歡迎，並表示司法官學院犯罪防治研究中心擁有豐富科學實證研究經驗，感謝蒞臨讓毒防局有如此寶貴機會能與中央司法部門交流，並請益中央的建議，也特別感謝對毒防局的肯定與支持。
司法官學院主任吳永達回饋表示，近年與臺灣高等檢察署合作 「施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫」，協助各地方檢察署發展與評估多元處遇方案成效，強化復元與復歸轉銜機制，幫助毒品施用者全人康復，本次參訪觀摩交流，非常肯定毒防局的特色業務推動及AI 科技輔導系統的數位創新應用，希望也能借鏡毒防局科技毒防系統技術之運用，精進後續計畫研究，同時分享從觀護人前輩經驗探討輔導的核心要領，以及司法官學院在大數據分析應用的三支箭。
透過本次觀摩交流經驗分享，如何提升個案輔導服務模式及更高度整合的機制上，幫助個案復歸社會，降低再犯，甚至廣泛運用到社會服務工作、教育部門輔導等，雙方都有更精進創新思維，也期盼繼續的互動與合作。