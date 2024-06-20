明日「青鳥＋藍鷹」青島東路恐塞爆　立院三寶「一志雞排」開賣了

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記者今（20）日於下午實地走訪現場，今日高溫之下，位於立法院後門、被稱為「立院三寶」其中兩寶的「一志雞排」與「無名生煎包」，今天都有出來擺攤，雖未大排長龍，但是購買的民眾倒也是絡繹不絕。
傳說中的「立院三寶」，是指位於立法院中興大樓後門、濟南路一段13巷內的3家攤車小吃，分別是一志雞排、無名水煎包，還有現已歇業的麵線攤，兩攤位因為上個月5月的青鳥行動而更加爆紅。尤其最為民眾喜愛的一志雞排，之前在5月28日～6月10日期間特地還休長假，今日則是已看到與生煎包比鄰而開張。
通常一志雞排是14:30開始營業，生意好時1.5小時就會售罄，但是今（20）日卻營業至快18:00，記者詢問明日是否將延長營業時間，老闆娘回說大概跟今天一樣最晚只會到18:00，當然若是買的民眾太多，也是有可能因為雞排全賣完而提早收攤。
至於離現場最近、位在青島東路與鎮江街交叉口的統一超商，以之前5月當時的集會行動狀況來評估，明日門市恐將如跨年夜那般人群擠爆，記者詢問統一超商是否有「備戰」的準備？業者僅回覆不方便回答相關問題。
至於離現場最近的飯店之一的台北喜來登酒店則提到，按照之前的經驗觀察，對於餐飲或住房並不會有來客數增加等影響，頂多是少數不習慣在現場上流動廁所的民眾，可能會進來1樓借用飯店內的廁所而已，而飯店也並不會阻止此事。