1歲童遭保母姊妹虐死！兒福社工涉偽造文書2度被傳喚 近日將偵結
台北市1歲男童剴剴（化名）因外婆無力照顧，經安置後慘遭保母劉彩萱及胞妹劉若琳虐待3個月，不僅屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，手指甲也被拔光，終因營養不良死亡。台北地檢署4月間，依凌虐兒童致死罪起訴2姊妹，由於負責督導的兒福聯盟陳姓女社工，疑似造假訪視紀錄，錯失拯救剴剴的機會，涉嫌過偽造文書、過失致死，檢察官日前也再次傳喚陳女出庭釐清案情。據了解，全案將於近日偵查終結。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，去年10月間，男嬰轉交給劉姓保母照護，不過卻慘遭劉姓保母姊妹虐待，每天僅給男嬰些許烤焦或快壞掉的食物，以及廚餘等等，晚上還將其雙手反綁，動輒推打腳踹，導致男嬰頭骨凹陷，屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，生殖器被燒到焦黑，就連十指指甲都被拔光光，撐不到3個月就因營養不良死亡。
劉姓保母落網後，堅持自己沒有動手虐嬰，不過檢警調查發現，劉姓保母時常把虐待心得分享給妹妹，且一旦劉姓保母外出，也交由妹妹接應照護，檢警會同法醫相驗，不採信劉姓姊妹噎奶的說法，為恐其有勾串、滅證等嫌疑，檢方在4月18日，將劉彩萱、劉若琳被依凌虐幼童致死等3罪起訴。
此外，根據檢調追查，兒福聯盟陳姓女社工也涉及訪查不實、造假資料等情況，今年3月北檢指揮文山二分局前往內湖區兒福聯盟搜索，查扣陳姓社工在兒福聯盟座位的電腦主機、訪視表及書面文件等，並拘提陳女到案說明，檢方複訊後依涉過失致死與偽造文書，諭令30萬交保，後續6月14日再次以被告身分傳喚陳女出庭，偵訊時間長達3個多小時才結束，據悉全案將於近日偵查終結。