各國博愛座文化不相同！日韓讓座差異大　歐美習慣一次看

全球首位「AI候選人」競選英國會議員　被問「電車難題」答案嚇死

▲英國將於7月4日舉行國會大選，而有一位特殊的參選人吸引眾人目光，他就是「AI Steve」，號稱是全球首位AI候選人。（圖／翻攝自「AI Steve」競選官網）
▲英國將於7月4日舉行國會大選，而有一位特殊的參選人吸引眾人目光，他就是「AI Steve」，號稱是全球首位AI候選人。（圖／翻攝自「AI Steve」競選官網）

記者倪浩軒/綜合報導

英國將於7月4日舉行國會大選，而有一位特殊的參選人吸引眾人目光，他就是「AI Steve」，號稱是全球首位AI候選人，利用AI聊天機器人全天無休且同時和萬人對話的能力，能夠最有效率地蒐集民眾意見，並將其反映在國會政策上，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「AI Steve」擁有自己的官方網站還有個人肖像，但是當然了，實際上選民只能把票投給有血有肉的真正參選人，也就是英國企業家恩達科特（Steve Endacott），恩達科特是「Neural Voice」的董事長，而Neural Voice是一家專營AI語音技術的企業，也是「AI Steve」背後的開發者。

▲英國企業家恩達科特（Steve Endacott）是「AI Steve」背後的主角，他聲稱自己會成「AI Steve」忠實地代理人。（圖／翻攝自「AI Steve」競選官網）
▲英國企業家恩達科特（Steve Endacott）是「AI Steve」背後的主角，他聲稱自己會成「AI Steve」忠實地代理人。（圖／翻攝自「AI Steve」競選官網）
恩達科特表示，自己若能順利進入議會，將忠實扮演「AI Steve」的代理人，讓「AI Steve」與選民直接溝通，針對各議題來統合民意，做出最符合民意的決定。恩達科特強調，「AI Steve」代表的並非AI參政接管國會，相反地，「AI Steve」才是最能夠反映人民真實心聲的政治人物，與其說是變革，不如說是回到民主本質。

英國記者實際與「AI Steve」互動　「電車難題」考倒AI

而英國媒體《Dazed》也實際與「AI Steve」交流，報導生動描述與「AI Steve」互動的過程，民眾可以透過麥克風與「AI Steve」線上聊天，「AI Steve」非常熱情，各種問題都有問必答。

《Dazed》記者先是詢問「AI Steve」，為什麼人們需要一位AI政治家？「AI Steve」回答因為自己「可以傾聽您的意見，總結它們，24小時回覆，讓政治人物的觀點真正與選民息息相關」。

記者接著表達對AI從政的擔憂，「AI Steve」則安撫表示，「政治上，遇到新方法感到擔心是很正常的」，甚至反問記者，「你最擔心的是什麼？」記者則回答「缺乏人性」。

「AI Steve」承認自己確實不會具有「人性」，但是也能因此撇除情感偏見，做出最符合公眾最大利益的決定。

記者於是問「AI Steve」面對「電車難題」時會如何處理？（編按：電車難題通常是指一列電車將撞上軌道中的5個人，唯一救人的方法是拉動操縱杆改變軌道，但這樣會讓電車撞上另一個人）「AI Steve」先說明電車難題只是一種假設性情境，接著稱自己會「拉下拉桿，以拯救一個人的性命」。

記者再問，「但這樣意味著另外5個人將會喪生？」顯然，「AI Steve」也被電車難題考倒，只好回答「我想我犯了一個錯誤...」不過，「AI Steve」也馬上補充，錯誤在從政中難以避免，但重要的是「如何從錯誤中學習和成長」。

 

麥當勞得來速「AI語音店員」喊卡！終止與IBM合作　多次點餐出包

日本軟銀花3年研發AI通話技術！不為取代、而是「保護」客服人員

OpenAI前首席科學家出走！創新公司開發「安全AI」　曾罷免阿特曼

AI太夯！韓媒：輝達吸收全球晶片人才　三星也從台積電挖近200人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代