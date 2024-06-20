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恩達科特表示，自己若能順利進入議會，將忠實扮演「AI Steve」的代理人，讓「AI Steve」與選民直接溝通，針對各議題來統合民意，做出最符合民意的決定。恩達科特強調，「AI Steve」代表的並非AI參政接管國會，相反地，「AI Steve」才是最能夠反映人民真實心聲的政治人物，與其說是變革，不如說是回到民主本質。
英國記者實際與「AI Steve」互動 「電車難題」考倒AI
而英國媒體《Dazed》也實際與「AI Steve」交流，報導生動描述與「AI Steve」互動的過程，民眾可以透過麥克風與「AI Steve」線上聊天，「AI Steve」非常熱情，各種問題都有問必答。
《Dazed》記者先是詢問「AI Steve」，為什麼人們需要一位AI政治家？「AI Steve」回答因為自己「可以傾聽您的意見，總結它們，24小時回覆，讓政治人物的觀點真正與選民息息相關」。
記者接著表達對AI從政的擔憂，「AI Steve」則安撫表示，「政治上，遇到新方法感到擔心是很正常的」，甚至反問記者，「你最擔心的是什麼？」記者則回答「缺乏人性」。
「AI Steve」承認自己確實不會具有「人性」，但是也能因此撇除情感偏見，做出最符合公眾最大利益的決定。
記者於是問「AI Steve」面對「電車難題」時會如何處理？（編按：電車難題通常是指一列電車將撞上軌道中的5個人，唯一救人的方法是拉動操縱杆改變軌道，但這樣會讓電車撞上另一個人）「AI Steve」先說明電車難題只是一種假設性情境，接著稱自己會「拉下拉桿，以拯救一個人的性命」。
記者再問，「但這樣意味著另外5個人將會喪生？」顯然，「AI Steve」也被電車難題考倒，只好回答「我想我犯了一個錯誤...」不過，「AI Steve」也馬上補充，錯誤在從政中難以避免，但重要的是「如何從錯誤中學習和成長」。