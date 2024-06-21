天氣預報／夏至好熱！雙北等10縣市飆36°C高溫 今日各地降雨機率
今（21）日夏至各地高溫普遍在攝氏32到25度，桃園以北、中南部近山區及花東縱谷高溫可以來到攝氏36度以上，天氣相當炎熱，外出活動請注意防曬並多補充水分。中央氣象署針對雙北等10縣市發布高溫特報，中午前後彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。臺北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣為黃色燈號，高溫達攝氏36度。
記者鍾怡婷/綜合報導
今日各地仍為多雲到晴的天氣，環境風場以偏南風為主，東南部地區及恆春半島有零星降雨的機會，清晨至上午因海陸風輻合，中南部沿海地區也有零星降雨，而中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區仍要留意午後雷陣雨，特別是山區及大臺北南側降雨機率較高，容易有較大雨勢發生，午後外出活動請留意天氣的變化攜帶雨具備用。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏28至36度
📍新北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏28至35度
📍桃園市：多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％ ，氣溫攝氏27至34度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲時晴，降雨機率20％，氣溫攝氏28至33度
📍高雄市：多雲時晴，降雨機率20％，氣溫攝氏29至34度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲時陰，降雨機率20％，氣溫攝氏26至31度
📍臺東縣：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至33度