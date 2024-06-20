鼓山警1日逮2車手　半年阻詐3500萬元

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洪嫌外出更不斷更換交通工具製造斷點，行徑與扮演間諜特務無異。經專案小組沿途調閱數百支監視器及多次前往彰化查緝，終於在6月18日成功將洪嫌逮捕歸案，並在現場查扣手機2支、毒品咖啡包1包（含袋毛重2.63公克）及分裝袋1批，全案將洪嫌依詐欺、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並經高雄地方法院羈押禁見。
陳姓女車手則於6月1日持自己的提款卡，到鼓山區南屏路某超商提領詐騙款項新臺幣3萬元，經專案小組調閱周邊監視器影像比對分析，確認陳嫌涉嫌重大，陳嫌供稱係透過網路廣告看到貸款資訊，並相信詐騙集團為了幫她美化帳戶和製造假金流，即依詐騙集團指引提款並交詐團成員。
鼓山分局於今年1月至今共阻詐46件，阻詐金額高達新臺幣3,500萬元，成效卓著。自6月起更統合內外勤警力，加強ATM巡簽及盤查可疑車手；另於案發後即時組成專案小組，調閱車手提領影像及交通工具資訊，確認車手身分、動態並進行拘提逮捕。自實施上述加強措施以來，詐欺車手提領案件數自3月份175筆的高峰期逐月下降(4月48筆、5月39筆）至6月迄今僅有6筆。
鼓山分局分局長陳奕良呼籲市民，請提高警覺，對來自網路或不明來源的投資、貸款及交易訊息保持謹慎，若有疑慮，請隨時撥打165反詐騙專線或110報案專線尋求協助，共同打擊詐騙，維護社會治安。