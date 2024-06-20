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鼓山警1日逮2車手　半年阻詐3500萬元

▲經專案小組沿途調閱數百支監視器及多次前往彰化查緝，終於在6月18日成功將洪嫌逮捕歸案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲經專案小組沿途調閱數百支監視器及多次前往彰化查緝，終於在6月18日成功將洪嫌逮捕歸案。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

高市警局鼓山分局為防制詐欺案件發生，除成立「打詐銀行隊、超商隊」積極阻詐外，且每案比照重大刑案組成專案小組查緝，於本月18日兵分2路先後查獲高雄洪姓男車手曾到鼓山多家超商提領11筆詐款，逾22.7萬元，另一名陳姓女車手也提領3萬元詐款，該局分別在高雄、彰化兩地逮捕2人，並在洪男身上搜獲毒品，洪男遭檢方聲押獲准。

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▲警方於6月18日成功將洪嫌逮捕歸案，並在現場查扣手機2支、毒品咖啡包1包（含袋毛重2.63公克）及分裝袋1批。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲警方於6月18日成功將洪嫌逮捕歸案，並在現場查扣手機2支、毒品咖啡包1包（含袋毛重2.63公克）及分裝袋1批。（圖／記者郭凱杰翻攝）
鼓山分局於6月份統合內外勤警力加強轄內ATM巡邏、盤查密度，洪姓車手於4月7日至8日期間，在鼓山區美術館路及明倫路一帶多家超商，分持多張提款卡連續提領11筆詐騙款項(共計新臺幣22萬7,060元)，洪嫌生性多疑、行事狡猾，為躲避警方查緝，時常翻越圍牆、抄捷徑繞小路閃避監視器，跨越「五百障礙」猶如家常便飯。

洪嫌外出更不斷更換交通工具製造斷點，行徑與扮演間諜特務無異。經專案小組沿途調閱數百支監視器及多次前往彰化查緝，終於在6月18日成功將洪嫌逮捕歸案，並在現場查扣手機2支、毒品咖啡包1包（含袋毛重2.63公克）及分裝袋1批，全案將洪嫌依詐欺、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並經高雄地方法院羈押禁見。

▲陳姓女車手則於6月1日持自己的提款卡，到鼓山區南屏路某超商提領詐騙款項新臺幣3萬元，遭員警於6月18日逮捕歸案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲陳姓女車手則於6月1日持自己的提款卡，到鼓山區南屏路某超商提領詐騙款項新臺幣3萬元，遭員警於6月18日逮捕歸案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
陳姓女車手則於6月1日持自己的提款卡，到鼓山區南屏路某超商提領詐騙款項新臺幣3萬元，經專案小組調閱周邊監視器影像比對分析，確認陳嫌涉嫌重大，陳嫌供稱係透過網路廣告看到貸款資訊，並相信詐騙集團為了幫她美化帳戶和製造假金流，即依詐騙集團指引提款並交詐團成員。

鼓山分局於今年1月至今共阻詐46件，阻詐金額高達新臺幣3,500萬元，成效卓著。自6月起更統合內外勤警力，加強ATM巡簽及盤查可疑車手；另於案發後即時組成專案小組，調閱車手提領影像及交通工具資訊，確認車手身分、動態並進行拘提逮捕。自實施上述加強措施以來，詐欺車手提領案件數自3月份175筆的高峰期逐月下降(4月48筆、5月39筆）至6月迄今僅有6筆。

鼓山分局分局長陳奕良呼籲市民，請提高警覺，對來自網路或不明來源的投資、貸款及交易訊息保持謹慎，若有疑慮，請隨時撥打165反詐騙專線或110報案專線尋求協助，共同打擊詐騙，維護社會治安。

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