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忠明高中桌球隊梁宸維 風雲「學球霸」考取成大工設系

▲忠明高中桌球隊長梁宸維是校園風雲「學球霸」考取成大工設系，校長鄭東昇致贈紅包肯定。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.20)
▲忠明高中桌球隊長梁宸維是校園風雲「學球霸」考取成大工設系，校長鄭東昇致贈紅包肯定。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.20)

記者金武鳯/台中報導

國內升學競爭下，一般家長不願孩子分心體育運動。台中市忠明高中高三畢業生梁宸維，是桌球隊核心成員，學業成績也一級棒，是校園兼具學霸與球霸的風雲人物。今年運動績優考試中，錄取成功大學工業設計學系等多所國立大學，優異表現顛覆「打球會影響功課」刻板印象，校長鄭東昇今天致贈「大紅包」，肯定他為學校及團隊樹立好榜樣。

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梁宸維在國中會考中，憑著優異成績，原本可進入明星高中，但因對桌球的熱愛，毅然決定留在忠明高中，繼續參加桌球隊。他一面勤奮學習，一面精進訓練，成功在學業與球技間找到完美的平衡。鄭東昇校長表示，梁震維在學業、體育運動與品德教育都能全方位發展，正是忠明高中辦學理念與目標。

▲忠明高中桌球隊長梁宸維考取成大工設系，球隊「幕後大靠山」市議員賴順仁與有榮焉。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.20)
▲忠明高中桌球隊長梁宸維考取成大工設系，球隊「幕後大靠山」市議員賴順仁(右一）與有榮焉。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.20)
忠明高中桌球隊成立逾10年，培育不少優秀人才，是校方最大亮點。梁宸維擔任隊長兩年，因為家長全力支持，讓他在桌球方面的秉賦獲得全面發揮；在全國中等學校運動會中，當時唸高一的梁宸維奪得混合雙打第五名，高三時取得男子雙打第四名的佳績，而讓他最為高興的，莫過於是和隊員們一起奪得男子團體賽第五名的成績。

梁宸維的學業成績也名列前茅，憑藉「學霸與球霸」文武雙全實力，不僅在今年運動績優考試中，分別考取了成功大學工業設計學系、中興大學應用數學系、清華大學學院學士班及陽明交通大學資訊管理與財務金融系。在老師及教練鼓勵下，梁宸維也在個人申請一階段，分別通過了陽明交通大學、政治大學、台灣科技大學及臺灣師範大學等多所國立大學學士班。儘管他已選擇進入成大工設系，但仍希望藉由參與二階流程進一步學習，因此又參加陽明交通大學及台灣科技大學的二階面試，也都順利取得錄取資格。

▲忠明高中桌球隊長梁宸維，球技超群，與教練拚一場，你來我往，精彩萬分。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.20)
▲忠明高中桌球隊長梁宸維，球技超群，與教練拚一場，你來我往，精彩萬分。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.20)
忠明高中校長鄭東昇表示，忠明桌球隊能成功發展成為學校亮點，受惠於各界支持與協助。尤其市議員賴順仁長期關注桌球隊發展，為學校連結很多資源，諸如烏日玉闕朝仁宮、永乾建設及新馳運動等，可說是球隊「幕後大靠山」。

賴順仁表示，他認同學校對於學生全方位發展理念，很樂意為學校尋求挹注資源，希望讓球員都能安心學習與訓練。他更強調，運動不僅能強健體魄，更能培養學生面對挑戰的勇氣與毅力，他允諾繼續支持桌球隊，為學生創造更好的學習成長環境。


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