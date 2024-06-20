響應「急難救助」敬軍募款 石川捐款60萬助徐皓明家屬醫療費
為關心國軍弟兄，台灣好德公益文化協會理事長王義郎號召7大企業商會，於日前舉辦「急難救助」敬軍募款記者會。會中，王義郎特別提到台灣廣播教父、石川傳媒集團董事長石川，公開推崇他坐高鐵第一時間接到募款電話時，立即允諾捐款60萬元。
記者陳美嘉／綜合報導
王義郎指出，此次募款活動，除了支應空軍官校公派留學生徐皓明家屬醫療所需，也凸顯各界團結支持空軍的堅定決心。王義郎也率先拋磚引玉捐助一百萬元，並動員協會理監事、企業主代表及會員積極響應募款活動，目標為一千萬元以上。
徐皓明家住澎湖，身為家中獨子，自小家境貧窮，兩歲時撿拾破爛維生的父親中風臥床，長期由母親擔任社服員兼職照顧父親，並含莘茹苦將徐皓明。極為懂事的他除協助母親打理家務，照顧父親之餘也兼顧課業，曾多次獲家扶「自強兒童」表揚，以優異成績考取中正預校及空軍官校，並獲官校推薦公費派赴美國空軍官校就讀，今年5月以優秀成績畢業，祖母與母親赴美參加畢業典禮時不幸遭遇重大車禍，全家生活立即陷入困境。
本名石秋清的微微笑廣播網創辦人石川，是廣播界的常青樹，多年來他投身公益不遺餘力，本著「人飢己飢、人溺己溺」的同理心及「取之於社會、用之於社會」的企業責任，二話不說即承諾捐款，希望能為徐皓明家屬後續龐大醫療費解燃眉之急，也希望帶動更多人響應，全力幫助這位年輕的優秀飛官度過難關。