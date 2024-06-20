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奧客連嗆3次「知道我誰嗎」！咖啡廳店員回這句話　她秒閉嘴結帳

▲一名在咖啡廳上班的女網友透露，她到別間店支援時，遇到一名的婦人常客，因為結帳沒看到打折突然暴怒，最後因為她一句話化解僵局。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名在咖啡廳上班的女網友透露，她到別間店支援時，遇到一名的婦人常客，因為結帳沒看到打折突然暴怒，最後因為她一句話化解僵局。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

服務業每天都要面對形形色色的顧客，其中最怕遇到不講理的奧客。就有一名在咖啡廳上班的女網友透露，她到別間店支援時，遇到一名的婦人常客，因為結帳沒看到打折突然暴怒，還嗆「我認識妳老闆喔！」沒想到原PO回覆「妳都認識老闆了，怎麼不自己打（電話）？」讓對方瞬間愣住，接著默默拿錢結帳走人，療癒結局讓大批網友看完爽喊「餐飲業跟零售業缺的就是妳這種員工！」

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一名網友日前在匿名公社發文指出，她在咖啡廳工作，近日到別間店支援，上班時遇到一名結帳的婦人，看到價錢突然暴怒罵「怎麼沒打折？」接著連續喊3次「妳知道我是誰嗎？」並嗆出奧客經典名言「我認識妳老闆喔！叫妳老闆出來！妳準備沒頭路了我跟妳講！」

原PO表示，她當時還搞不清楚狀況，禮貌地回問「妳都認識老闆了，怎麼不自己打（電話）？」沒想到對方突然愣住，整間店也陷入寂靜狀態，就連正在沖咖啡的同事都瞪大雙眼看著她。接著婦人就默默拿錢結帳走人，「整件事情在我一句『謝謝光臨下次再來』中結束。」

▲年輕人經常使用《小雞上工》App找打工，業者回顧2021年上架工作機會，發現幫打電話提離職、幫分手都成為徵求內容。（示意圖／取自Shutterstock）
▲原PO在咖啡廳工作，近日到別間店支援，上班時遇到一名奧客，因為結帳沒看到打折突然暴怒，還嗆「我認識妳老闆喔！」（示意圖／取自Shutterstock）
原PO事後才知道，原來該名婦人是常客，且常常對員工發飆，其他同事為了息事寧人，都會意思意思幫忙打95折，後來就變成習慣、常規。原PO也無奈地說，自己確實不認識對方，但希望客人想打折可以直接講就好，「小聲一點，客氣一點，一定要大吵大鬧引人注目嗎？為了那10塊20塊丟臉很不值得耶。

貼文一出，網友們看到結局紛紛拍手叫好，「有很多人都是很不要臉的，為了貪個小便宜，也才幾塊錢而已，就在那邊出怪招，作賤自己」、「餐飲業跟零售業缺的就是妳這種員工」、「這就是被寵壞的奧客」。

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