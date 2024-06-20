恐國會成「憲政怪獸」　黃文益籲民眾打爆藍白立委電話

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黃文益今天與5名分別就讀高雄醫學大學、高雄大學、成功大學、高雄師範大學的學生聯手向柯志恩、陳菁徽喊話，希望柯志恩、陳菁徽兩人正面回應高雄人訴求，支持行政院所提的覆議案。
黃文益強調，中國透過反分裂國家法，透過送中條例，控制人民的言論自由，變成現在無人敢發聲，香港就是一個血淋淋的範例。黃文益覺得，高雄子弟在意台灣未來，更關心台灣前途，擔心在藍白濫權下，台灣會走向香港化，呼籲柯志恩、陳菁徽傾聽高雄人聲音，強摘的瓜不會甜，藍白提出的擴權法案若有益於人民，為何怕法案回到委員會重新討論？
高醫大大四陳同學指出，高雄人願給每一位政治人物為民服務機會，但有兩位偷吃高雄豆腐的政治人物，必須放大檢視，一是曾代表國民黨參選市長的柯志恩，另位則是前國民黨立委黃昭順的女兒陳菁徽，這兩位在政壇的言行，究竟是想服務高雄人，還只是想踩著高雄往上爬？他認為，高雄願給人機會，但不代表高雄願給藍白踐踏高雄人的機會，「拒絕台灣香港化，拒絕民主開倒車」。
高師大碩一姚同學覺得，立委陳菁徽母親黃昭順是國民黨高雄市黨部前主委，喝高雄的水、吃高雄的米長大，卻隨著未來國民黨高雄市長候選人柯志恩踐踏高雄、踐踏民主，陳、柯兩人將是政治文化與道德標準的反教材。
成功大學碩一陳同學表示，強烈譴責立法院的濫權行徑，以及對全體公民權利跟意見的漠視。當前立法院已背離公正、透明運作的核心價值，這次擴權法案立法過程更缺乏必要透明度與公平性，希望未來能看到更多對立法院有效的監督與制衡機制，確保這次濫權不再發生，讓民主價值能真正體現。
前高雄市青年事務委員陳同學則認為，2014年太陽花運動，當年他14歲，不懂大人世界，卻已看到國民黨立委強行通過服貿，10年過去，如今他24歲，國民黨依然故我，濫用立委身份並強行通過不合法的法案，「這難道是我們要的台灣？這難道是大家要的生活？」
曾前往出席「青鳥運動」的高雄大學大四生鍾同學說，他在學生自治組織待了3年，曾任一屆學生議會議長，覺得大學學生議會內對各項議案的討論，討論品質與過程遠優於藍白兩黨強推國會擴權法，國會立委的立法品質比大學生還差。