PLG總冠軍賽／林書豪自爆「半月板裂開」　2天前還不能自己穿襪子

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離開美國籃壇後，林書豪也打過CBA，之後一度嘗試重返NBA，但最終未能如願，隨著生涯來到尾聲，他最近兩季都在台灣籃壇打球，去年差點幫助一度2勝17敗墊底的高雄鋼鐵人打進季後賽，今年則幫助國王衝擊總冠軍，
林書豪在總冠軍賽前曾表示，國王奪冠與否都不會改變他季後是否退役的決定，「就像我說的，奪冠不奪冠，對我來說是很小的細節，我不會因為沒奪冠就想再打一年。相較之下，聯盟合併不合併，東超相關的事情，我會比較有興趣，在職業生涯這個階段，如何去幫助未來的球員，我會比較有興趣。我的球員生涯已經達到我以為不會達到的高度了。」
「我總是和家人、朋友說，我不保證明年會再打球，因為這就是每一年都要做的決定。」去年林書豪在賽季結束記者會上，被問到未來規劃時做出了這樣回應，他表示自己是一個要做什麼事都會全力以赴的人，打職業籃球需要付出很多，到了生涯的這個階段，他都會先和家人聊一聊再做決定。
林書豪自爆半月板裂開 下一步還未決定
今年和弟弟林書緯以及團隊成員攜手登頂，賽後談到未來規劃，林書豪直言自己還不確定，「我現在半月板裂開，所以這是我G4沒打的原因，我需要回去好好治療，現在我有很多情緒，需要回去養傷，並和家人禱告做出決定。」
林書豪說自己目前還沒辦法完全確定半月板的狀況，但很感謝球隊一直幫助自己，「這些日子我從起床到睡覺就是在治療，兩天前我還不能正常走路和穿襪子，肯定有風險，但能上場打球，真的很感謝團隊」。