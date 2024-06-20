火球男陽念希想拚旅外！確定不投入中職選秀　考慮先就讀北市大

PLG總冠軍賽／林書豪自爆「半月板裂開」　2天前還不能自己穿襪子

▲林書豪。（圖／PLG提供）
▲林書豪。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/桃園報導

林書豪職業生涯已經寫下無數傳奇故事，當年在紐約尼克燃起「林來瘋」，鼓舞無數亞洲球員，之後隨著生涯各階段不同的狀態調整角色定位，2019年他隨多倫多暴龍拿下首枚冠軍戒指，如今又和新北國王拿下P.League+隊史首冠，其生涯成就已足夠輝煌、勵志。這位超級球星生涯已來到尾聲，談到未來規劃時，他表示自己還未決定，現在他被情緒所溢滿，沒辦法談這個。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林書豪奪冠圓夢　實現兒時夢想

離開美國籃壇後，林書豪也打過CBA，之後一度嘗試重返NBA，但最終未能如願，隨著生涯來到尾聲，他最近兩季都在台灣籃壇打球，去年差點幫助一度2勝17敗墊底的高雄鋼鐵人打進季後賽，今年則幫助國王衝擊總冠軍，

林書豪在總冠軍賽前曾表示，國王奪冠與否都不會改變他季後是否退役的決定，「就像我說的，奪冠不奪冠，對我來說是很小的細節，我不會因為沒奪冠就想再打一年。相較之下，聯盟合併不合併，東超相關的事情，我會比較有興趣，在職業生涯這個階段，如何去幫助未來的球員，我會比較有興趣。我的球員生涯已經達到我以為不會達到的高度了。」

「我總是和家人、朋友說，我不保證明年會再打球，因為這就是每一年都要做的決定。」去年林書豪在賽季結束記者會上，被問到未來規劃時做出了這樣回應，他表示自己是一個要做什麼事都會全力以赴的人，打職業籃球需要付出很多，到了生涯的這個階段，他都會先和家人聊一聊再做決定。

林書豪自爆半月板裂開　下一步還未決定

今年和弟弟林書緯以及團隊成員攜手登頂，賽後談到未來規劃，林書豪直言自己還不確定，「我現在半月板裂開，所以這是我G4沒打的原因，我需要回去好好治療，現在我有很多情緒，需要回去養傷，並和家人禱告做出決定。」

林書豪說自己目前還沒辦法完全確定半月板的狀況，但很感謝球隊一直幫助自己，「這些日子我從起床到睡覺就是在治療，兩天前我還不能正常走路和穿襪子，肯定有風險，但能上場打球，真的很感謝團隊」。

PLG總冠軍賽／林書豪圓夢激動落淚！與林書緯及母親「相擁而泣」

王文祥發出獎金4000萬！開心新北國王奪冠　賽後感言：我好喜樂喔

PLG冠軍賽／國王封王、李愷諺拿下FMVP　不是林書豪也非林書緯！

新北國王103：97擊敗領航猿！奪PLG隊史首冠　林書豪、林書緯圓夢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載