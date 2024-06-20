歐洲奢華五星酒店凱賓斯基 進駐台中高鐵娛樂購物城

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第一大國際酒店公司總經理孫至堅表示， 「第一大凱賓斯基酒店」將是中部最大國際五星奢華酒店，包括地下二層地上24層，建築面積廣達20,000坪，共計312間超大客房與上千個停車位，包括軟硬體建設總投資金額達80億元，預計2027年底開幕營運。
孫至堅說，該飯店具備劃時代的標誌性與極致奢華的建築設計，寬廣挑高尊貴大器的迎賓與入住大廳，極具品味格調的精緻設計與氛圍，以國際級的百貨購物中心為主體，並搭配著A級商辦大樓、國際會議中心、多用途會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，這在台灣是前所未有的綜合體，也是其他飯店同業完全無法媲美的。
最特別的是，飯店前有一條長達500米，寬度15米挑高12米，由全世界頂級奢華的精品旗艦店構成的國際精品大道，店面寬廣高聳絢麗非凡，飯店位於精品大道的頂端，就如同精品中的菁華與之相互輝映，讓人感受到皇室貴族般的頂級尊榮。
第一大國際開發公司營運長戴蔭本表示，台中高鐵娛樂購物城將打造全台首創戶外街區商店街，設有24小時影城、保齡球館、電競、AR、VR及大型遊樂場等娛樂設施，書店、物販大店，更結合眾多超時餐飲選擇，打造吃喝玩樂一應俱全的台中不夜城。總投資金額達250億元，預計30日動工，全區拚2028年完工開幕，整體規模應屬全台第一。