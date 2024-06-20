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歐洲奢華五星酒店凱賓斯基 進駐台中高鐵娛樂購物城

▲第一大國際與國際知名五星奢華酒店品牌凱賓斯基飯店集團簽約，引進該品牌首度進軍台灣市場。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.20)，
▲第一大國際與國際知名五星奢華酒店品牌凱賓斯基飯店集團簽約，引進該品牌首度進軍台灣市場。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.20)，

記者金武鳯/台中報導

全台高鐵站區最大招商案─高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案，6月30日動工。今天，主導開發的第一大國際與國際知名五星奢華酒店品牌凱賓斯基飯店集團簽約，引進該品牌進軍台灣市場，全案投資金額初估近80億元，將打造成為台灣頂級城市度假酒店，預計2027年底開幕營運。

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高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案，不僅擁有廣達10.4萬、台灣最大購物商場，還有商辦大樓及五星級國際品牌酒店，也就是首度進運台灣的歐洲最古老豪華連鎖酒店凱賓斯基。該品牌酒店在全球35個國家，共有82間酒店，目前由中東巴林皇室共同持股。最為人知的是曼谷凱賓斯基酒店，被稱為城市中的綠洲，超級奢華設備加上頂級服務，吸引國際觀光客入住。

▲「第一大凱賓斯基酒店」將是中部最大國際五星奢華酒店，拚2027年底開幕營運。（圖／第一國際提供）
▲「第一大凱賓斯基酒店」將是中部最大國際五星奢華酒店，拚2027年底開幕營運。（圖／第一國際提供）
第一大國際酒店公司總經理孫至堅表示， 「第一大凱賓斯基酒店」將是中部最大國際五星奢華酒店，包括地下二層地上24層，建築面積廣達20,000坪，共計312間超大客房與上千個停車位，包括軟硬體建設總投資金額達80億元，預計2027年底開幕營運。

孫至堅說，該飯店具備劃時代的標誌性與極致奢華的建築設計，寬廣挑高尊貴大器的迎賓與入住大廳，極具品味格調的精緻設計與氛圍，以國際級的百貨購物中心為主體，並搭配著A級商辦大樓、國際會議中心、多用途會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，這在台灣是前所未有的綜合體，也是其他飯店同業完全無法媲美的。

最特別的是，飯店前有一條長達500米，寬度15米挑高12米，由全世界頂級奢華的精品旗艦店構成的國際精品大道，店面寬廣高聳絢麗非凡，飯店位於精品大道的頂端，就如同精品中的菁華與之相互輝映，讓人感受到皇室貴族般的頂級尊榮。

第一大國際開發公司營運長戴蔭本表示，台中高鐵娛樂購物城將打造全台首創戶外街區商店街，設有24小時影城、保齡球館、電競、AR、VR及大型遊樂場等娛樂設施，書店、物販大店，更結合眾多超時餐飲選擇，打造吃喝玩樂一應俱全的台中不夜城。總投資金額達250億元，預計30日動工，全區拚2028年完工開幕，整體規模應屬全台第一。

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