屏東縣府結合「大富翁遊戲」推廣在地特色

屏東縣府為了推廣當地旅遊特色，於6月20日在屏菸1936文化基地推出了全新年度主題「好屏友 趣郊遊」，以線上大富翁遊戲的形式呈現。民眾可透過縣府交通旅遊處官網及臉書掃描QR code進行遊戲。這款遊戲結合了屏東縣內33個鄉鎮四季的有趣旅遊模式，未來將不定期推出遊戲打卡任務。縣長周春米期望藉由創新的遊戲主題和豐富的文化資源，帶領旅人感受屏東全新的五感體驗。
記者莊全成／屏東報導
記者會活動現場，周春米透過大富翁和轉盤遊戲介紹了屏東總圖、屏東咖啡節、林後四林公園、竹田驛站、恆春民謠館等知名景點，展示她對縣政的用心。她也熱情邀請全國鄉親好友到訪屏東各鄉鎮，一同進行深度旅遊。今年的主題活動以線上大富翁遊戲的方式，展示了四季有趣的旅遊模式，設計了一張屏東33個鄉鎮的大富翁旅遊地圖，這種高互動性和趣味性的旅遊形式，能夠深度探索屏東的各大景點和文化特色。此外，縣府也將不定期推出打卡任務，讓遊客在旅遊過程中體驗到好吃、好玩、有趣的同時，還有機會獲得豐富多元的四季紀念品和優惠。
周春米進一步說明，縣府團隊預計在下半年規劃12條深度旅遊小旅行路線，希望不僅展示屏東豐富多元的旅遊特色，還為年度旅遊推廣奠定基礎，讓旅客感受到這片土地的獨特魅力。
交旅處表示，為了推廣在地旅遊特色，本次特邀請「風土經濟學」及「風土創業學」的作者洪震宇老師走訪屏東各地鄉鎮，從屏北到屏南培訓在地商家，挖掘風土資源與地方文化脈絡，並最終透過行程規劃讓旅人感受屏東的多元文化。