粉絲為了看邊佑錫「被騙9000萬」！黃牛自傳下體照：不然用這和解
韓星邊佑錫因為主演戲劇《背著善宰跑》一炮而紅，他正在巡迴各地舉辦見面會，首爾場將於7月6日、7日舉行，8000張門票日前開賣，吸引70萬人瘋搶，黃牛趁勢騙錢，根據JTBC節目《事件班長》統計，受害粉絲高達110位，損失金額總計超過9000萬韓元（約台幣220萬元），有的黃牛錢到手後，不要臉傳下體影片跟粉絲「和解」，令受害者覺得荒唐。
記者陳雅蘭／綜合報導
邊佑錫的首爾見面會門票日前開賣，2場只有8000張，卻有超過70萬人瘋搶，整個供不應求，粉絲只好到二手平台買高價票，但網站上的票價卻比原先價位7.7萬韓元（約台幣1900元）高出10倍至100倍，最貴的一張甚至要價900萬元（約台幣22萬），由此驗證邊佑錫難擋的魅力。
南韓黃牛詐騙手法層出不窮，不斷保證若有問題「全額退款」，讓粉絲不疑有他匯款，黃牛事後再提供合成的認證假資料，隨後捲款潛逃，根據《事件班長》統計，從5月27日開賣至今，已有110人受騙，總計損失金額超過9000萬韓元。
一名受害粉絲表示，他要求黃牛還錢，對方卻不斷嘲諷，甚至還自拍下體影片傳給粉絲說：「那用這個達成協議吧！」更不要臉要求粉絲回傳相同部位的照片，行徑十分荒唐。
邊佑錫身高190.3公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年第一次主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月內上漲200萬人，他6月6日來台灣時粉絲數為929萬人，目前已累積至979.5萬，吸粉速度相當驚人。