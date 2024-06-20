好市多台中第3店落腳何處？ 好市多：選址階段尚未確定

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由於日前台中市長盧秀燕宣布好市多將在台中展店，開設第3家店，引起花落何處熱議，對於選址眾說紛紜，不少人看好海線區域，包括清水、梧棲和沙鹿、台中港都被列為熱門選項。對此，王友玫表示，台中第3家分店已進入選址階段，選址重點以腹地與鄰近高速公路之便利性、基地面積要夠大及完整性，目前尚未確定，一旦確定再對外公布。
好市多台灣區行銷企劃部經理劉恆嘉表示，好市多在台中展店，土地面積要8千坪以上，還得加上足夠設置加油站土地1000坪，整體而言，土地當然愈大愈好，若有一萬坪最適宜。此外，好市多選址應該在交通幹道旁，方便性外，也避免龐大車流造成附近交通壅塞。
至於外界關注是否有缺工問題，王友玫表示，好市多強化薪資與福利，進駐台灣至今27年，全台員工逾7000名，離職率低於3%，沒有缺工問題。目前員工兼職與正職人員比例各半，除主管職外皆採時薪制，基層助理員時薪243元起，正職人員每週保障工時40小時，非主管職最高時薪達369元，月薪近6.5 萬元，並提供優於勞基法的特休假制度，福利不錯。
因應消費者需求與購物習慣不斷轉變，好市多也積極拓展好市多線上購物平台，所有商品同樣享有「100% 零風險滿意保證」，讓會員無論在賣場或網路上都能擁有豐富的購物選擇，安心體驗消費樂趣。
好市多線上購物有超過60%的產品與實體賣場不同，目前約有超過六千種品項，其中有一半以上為線上獨家，且每日皆會有精選商品上架或線上獨享優惠。大型商品亦會優先上架於好市多線上購物，除了能讓會員享受更便利的運送方式外，也能同步提升好市多賣場陳列商品的空間運用，形成雙贏。
此外，好市多於2020年推出全新改版的行動App「Costco App」，除了將會員卡數位化、支援數位支付功能Costco Pay外，亦正式將好市多線上購物功能納入其中，讓會員享受更不被空間與時間限制的消費體驗，輕鬆掌握最新商品優惠與賣場活動。
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